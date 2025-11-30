مواجهة مصيرية لمنتخب سوريا للناشئين لكرة القدم أمام ميانمار لحسم التأهل إلى نهائيات كأس آسيا

دمشق-سانا

يخوض منتخب سوريا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاماً اليوم مواجهة حاسمة ومصيرية أمام نظيره منتخب ميانمار صاحب الأرض والجمهور، ضمن الجولة الختامية للمجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا.

ويدخل منتخبنا المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد أن انتعشت آماله مجدداً في انتزاع بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة، حيث يحتاج إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين على الأقل، (شريطة ألا تكون النتيجة (2-0) )، أي بفارق هدفين وبنتيجة تبدأ من (3-1) أو (4-2) فما فوق، وذلك لضمان تصدر المجموعة والتأهل المباشر إلى النهائيات التي غاب عنها المنتخب السوري منذ عام 2014.

وتشتعل المنافسة بين ثلاثة منتخبات على بطاقة التأهل، حيث يكفي منتخب ميانمار الفوز أو التعادل لضمان التأهل، وقد تكفيه أيضاً الخسارة بفارق هدف واحد، فيما يبقى منتخب عمان متربصاً بإمكانية استعادة الصدارة والتأهل في حال فوز منتخبنا بنتيجة (2-0) حصراً.

ووفقاً لنظام التصفيات، فإنه في حال تساوي أكثر من منتخب بالنقاط يتم اللجوء إلى نتائج المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف فيها ثم الأهداف المسجلة في تلك المواجهات، وبما أن منتخبنا كان قد خسر أمام سلطنة عمان (1-3) وخسرت عمان أمام ميانمار (0-2)، فإن الفوز بفارق هدفين وبنتيجة (3-1) أو أكثر هو الطريق الوحيد لتجاوز المنتخبين معاً بعدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

أما في حال الفوز اليوم بفارق هدف واحد أو بنتيجة (2-0) تحديداً، فإن آمال منتخبنا ستبقى معلقة بنتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين عمان وأفغانستان والتي ستنطلق عند الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت دمشق، حيث سيحتاج منتخبنا حينها إلى تعثر المنتخب العماني ولو بالتعادل للحفاظ على حظوظه في التأهل.

ويأمل الشارع الرياضي السوري أن يحقق ناشئونا النتيجة المطلوبة، لإعادة سوريا إلى منصات كأس آسيا للناشئين بعد غياب دام أكثر من عقد من الزمن.