اتحاد المبارزة السوري يطلق خطة استراتيجية لتطوير اللعبة

دمشق-سانا

أعلن رئيس اتحاد المبارزة يحيى الزين عن إطلاق خطة استراتيجية شاملة لتطوير اللعبة في سوريا ، بما يضع هذه الرياضة على مسار جديد نحو تحقيق إنجازات محلية ودولية.

وأوضح الزين في تصريح لـ سانا أن الخطة تأتي بعد سنوات من التراجع الذي شهدته اللعبة زمن النظام البائد، ونتيجة غياب البطولات والدورات التدريبية منذ عام 2018، مشيراً إلى أن أولى الخطوات شملت إعداد قاعدة بيانات شاملة عبر جرد التجهيزات والكوادر في المحافظات، تمهيداً لتحليل الواقع وتحديد نقاط القوة والضعف.

وبيّن الزين أن الاتحاد بدأ بالتواصل مع الاتحاد الدولي للمبارزة والدول العربية الرائدة في اللعبة، مثل مصر وتونس والجزائر والعراق، إلى جانب التنسيق مع اللجنة الأولمبية لتنظيم دورات تضامن أولمبي؛ لتأهيل وتصنيف المدربين والحكام واللاعبين، مؤكداً أن الهدف الرئيس يتمثل باستعادة التصنيف الدولي للكوادر السورية.

ولفت الزين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة سوريا في بطولات عربية وإقليمية، بدءاً من بطولة المملكة الأردنية المقامة حالياً أيلول، تليها مشاركة في بطولة العراق مطلع تشرين الأول القادم، مع خطوات لاحقة لتعزيز التعاون مع الاتحادات في لبنان ودول الجوار.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الخطة تتضمن أيضاً تفعيل اللجان الفنية والإدارية (لجان المدربين، الحكام، المسابقات، المنتخبات، والتجهيزات)، إلى جانب تشكيل لجان جديدة تعنى بالجانب الإعلامي والعلاقات والتنسيق مع المنظمات والهيئات الأهلية.

كما أعلن الزين عن إطلاق مشروع “رياضة الهواة”، الذي يستهدف استقطاب فئة الشباب الجامعيين والرياضيين فوق 18 عاماً، وتنظيم بطولات خاصة بهم، تمهيداً لإشراكهم في البطولات الجامعية والدولية، معتبراً هذا المشروع خطوة نوعية على مستوى الرياضة السورية.

وأكد الزين أن الاتحاد يدرس إنشاء صالة متخصصة في مدينة الفيحاء بدمشق، تمهيداً لافتتاح أكاديمية للمبارزة قادرة على استضافة بطولات إقليمية مثل غرب آسيا، إلى جانب استقدام مدربين دوليين وإقامة دورات تخصصية.

وختم الزين بالقول: “رؤيتنا تقوم على تحويل المبارزة في سوريا إلى رياضة قائمة على التخطيط والاستثمار، مع الاعتماد على الإعلام والتسويق الرياضي لتعزيز حضورها محلياً ودولياً”.