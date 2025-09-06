مصر تفوز على إثيوبيا وتقترب من التأهل إلى نهائيات كأس العالم

القاهرة-سانا

واصل المنتخب المصري سلسلة نتائجه الإيجابية في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً مهماً على إثيوبيا 2-0 ضمن الجولة السابعة من التصفيات.

وقاد محمد صلاح مصر للتسجيل في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، قبل أن يضاعف عمر مرموش النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، أيضاً من ركلة جزاء، ليمنح المنتخب المصري تقدماً مريحاً قبل انطلاق الشوط الثاني.

وبفضل هذا الانتصار، ارتفع رصيد مصر إلى 19 نقطة، محققة صدارة مجموعتها، بينما تجمد رصيد إثيوبيا عند 6 نقاط في المركز الخامس.

ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، ما يجعل المباراة المقبلة بينهما حاسمة لتحديد المتصدر النهائي للمجموعة.