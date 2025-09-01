فضية لسوريا في بطولة آسيا وأوروبا المشتركة للفئات العمرية للترياثلون

أنقرة-سانا

أحرز اللاعب السوري حمزة الحبال فضية سباق الترياثلون بالمسافات القياسية ضمن بطولة آسيا وأوروبا المشتركة للفئات العمرية التي أقيمت في تركيا واختتمت أمس.

وفي تصريحٍ لـ سانا قالت رئيسة الاتحاد السوري للترياثلون دانة شباط: “تعد هذه البطولة فرصة للقاء اللاعبين الآسيويين بالأوروبيين، وهي أمر لم يكن يحدث إلا في الألعاب الأولمبية، وحمزة الحبال هو لاعب سوري مقيم في إسطنبول، وبالتواصل معه تم اعتماد مشاركته في البطولة ممثلاً عن سوريا.

وأضافت شباط: إن اللاعب الحبال شارك ضمن سباق الفئات العمرية، بالمسافات القياسية 2200م سباحة، 40كم دراجة، و10كم جري، منهياً السباق في المركز الثاني، بلا أي إيقاف أو مخالفة مع أنها المرة الأولى التي يشارك بها”.

وأكدت شباط على أهمية التعاون بين الاتحاد السوري للترياثلون واللاعبين المقيمين خارج سوريا، حيث تعطي مشاركتهم دافعاً للاعبين المحليين، آملةً بالمشاركة في البطولة العام القادم بمستوى النخبة.

وتُعد بطولة آسيا وأوروبا للترياثلون 2025، الأولى من نوعها، والتي أُقيمت بشكل مشترك بين آسيا وأوروبا للفئات العمرية في مدينة إسطنبول، على مدى يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من آب، وتضمنت بطولات منفصلة لكل قارة، بمشاركة نخبة من الرياضيين من مختلف الأعمار.