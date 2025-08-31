وزارة الرياضة والشباب: قيمة المشاريع الاستثمارية الحالية تقارب 66 مليار ليرة سورية

دمشق-سانا

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة والشباب مجد حاج أحمد أنّ الوزارة تشرف حالياً على 66 مشروعاً استثمارياً في مختلف المحافظات بقيمة إجمالية تقارب 66 مليار ليرة سورية.

وقال حاج أحمد خلال المؤتمر الصحفي الأول لوزارة الرياضة والشباب والذي عقد اليوم بمدينة الجلاء الرياضية بدمشق: إن الاستثمارات تشمل عقوداً جديدةً وأخرى معدلةً بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

وأضاف حاج أحمد: إن هذه الاستثمارات تهدف إلى تأمين موارد مالية مستدامة تدعم المنتخبات الوطنية والمشاركات الخارجية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أن الرياضة السورية تولد من جديد بعزيمة أبنائها، وخطط واضحة نحو مستقبل مشرق يليق بسوريا، مؤكداً أهمية الإنجازات التي حققتها المنتخبات السورية مؤخراً في عدد من البطولات الخارجية، ونالت خلالها عدداً من الميداليات البراقة في القوة البدنية والكاراتيه والجودو والسباحة وألعاب القوى.

من جهته لفت مدير مكتب ألعاب القوة المركزي مجد مغربي إلى أن ما حققته الرياضة السورية من إنجازات مؤخراً هو ثمرة الدعم الذي تقدمه وزارة الرياضة والشباب، مضيفاً: إن الرياضة الوطنية تسير بخطى ثابتة نحو العالمية وتوسيع قاعدة المشاركة.

وأشار مغربي إلى أن النتائج التي تحققت مؤخراً هي رسائل صمود تعكس عودة سوريا إلى الساحة الرياضية العربية والدولية بقوة.