وزارة الرياضة والشباب: قيمة المشاريع الاستثمارية الحالية تقارب 66 مليار ليرة سورية

DSC 1892

دمشق-سانا

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة والشباب مجد حاج أحمد أنّ الوزارة تشرف حالياً على 66 مشروعاً استثمارياً في مختلف المحافظات بقيمة إجمالية تقارب 66 مليار ليرة سورية.

DSC 1645

وقال حاج أحمد خلال المؤتمر الصحفي الأول لوزارة الرياضة والشباب والذي عقد اليوم بمدينة الجلاء الرياضية بدمشق: إن الاستثمارات تشمل عقوداً جديدةً وأخرى معدلةً بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

وأضاف حاج أحمد: إن هذه الاستثمارات تهدف إلى تأمين موارد مالية مستدامة تدعم المنتخبات الوطنية والمشاركات الخارجية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أن الرياضة السورية تولد من جديد بعزيمة أبنائها، وخطط واضحة نحو مستقبل مشرق يليق بسوريا، مؤكداً أهمية الإنجازات التي حققتها المنتخبات السورية مؤخراً في عدد من البطولات الخارجية، ونالت خلالها عدداً من الميداليات البراقة في القوة البدنية والكاراتيه والجودو والسباحة وألعاب القوى.

DSC 1666

من جهته لفت مدير مكتب ألعاب القوة المركزي مجد مغربي إلى أن ما حققته الرياضة السورية من إنجازات مؤخراً هو ثمرة الدعم الذي تقدمه وزارة الرياضة والشباب، مضيفاً: إن الرياضة الوطنية تسير بخطى ثابتة نحو العالمية وتوسيع قاعدة المشاركة.

وأشار مغربي إلى أن النتائج التي تحققت مؤخراً هي رسائل صمود تعكس عودة سوريا إلى الساحة الرياضية العربية والدولية بقوة.

DSC 1671
DSC 1743
DSC 1771
DSC 1793
DSC 1800 1
DSC 1807
DSC 1838
DSC 1847

الهلال السعودي يفوز على مانشستر سيتي ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية
توتنهام الإنكليزي يقيل مدربه الأسترالي بوستيكوغلو
إيموبيلي يرتدي قميص بولونيا بعد تجربة خارجية ويعود للكالشيو
تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية
سوريا تنال عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك