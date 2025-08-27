الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يكشف عن الكرة الجديدة لدوري الأبطال

نيون-سانا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن الكرة الرسمية الجديدة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وجاءت الكرة الجديدة، وفقاً لما نشره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في موقعه على الإنترنت، بتصميم مميز يتضمن النجوم الشهيرة لدوري الأبطال منقوشة على قاعدة بيضاء، مستوحاة من جمال السماء، حيث تحمل ملامح السماء في الليل، مع نجوم مرسومة باللونين الذهبي والأزرق، إضافة إلى علامات الأبراج المرسومة يدوياً باللون الذهبي.

وأشار الاتحاد إلى أن الكرة صُنعت من مواد حيوية أكثر من أي كرة رسمية سابقة لدوري أبطال أوروبا، حيث تم تعديل كل طبقة منها لتشمل مواد مثل ألياف الذرة وقصب السكر ولب الخشب والمطاط، كما خضعت لاختبارات دقيقة في أنفاق الرياح وعلى أرض الملعب لضمان أفضل أداء ممكن، وزُوِّدت بتقنيات حديثة تجعلها دقيقة وسهلة التحكم.

ويأتي إعلان يويفا عن الكرة الجديدة تزامناً مع قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، التي تقام غداً في مدينة موناكو الفرنسية.