دمشق-سانا



أكّد وزير الداخلية أنس خطاب أن إتلاف نحو 400 مليون حبة كبتاغون وكميات ضخمة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة مؤخراً، يعكس نهجاً متواصلاً يجمع بين المكافحة الأمنية ‏والتوعية والوقاية، وصولاً إلى حماية المجتمع وصون أمنه وصحته.‏



وقال خطاب عبر منصة “إكس” اليوم الأحد: “تعد الكميات التي أتلفت اليوم من أكبر الكميات المتلفة منذ التحرير، جرى ضبطها خلال عمليات أمنية متفرقة خلال الفترة الماضية”.



وأكّد أن إدارة مكافحة المخدرات تواصل ‏تنفيذ عملياتها لضبط المواد المخدرة وملاحقة المتورطين في تصنيعها وتهريبها، بالتوازي مع حملاتها التوعوية الهادفة إلى الحد من انتشار هذه الآفة وتعزيز الوعي بمخاطرها.



وكانت إدارة مكافحة المخدرات ذكرت في وقت سابق اليوم الأحد، أن الكميات المتلفة شملت 400 مليون حبة كبتاغون، و12.2 طناً من مادة الحشيش، و2.3 طن من نبتة الحشيش، و6 كيلوغرامات من الهيروين، إضافةً إلى 5.4 ملايين حبة مخدرة، فضلاً عن وسائل وأدوات مرتبطة بطرق تهريب المواد المخدرة وإخفائها ونقلها وتصنيعها، ومواد كيميائية مستخدمة في ذلك.



وتم إتلاف الكميات على دفعات وفق الإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة، و‏بإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة.