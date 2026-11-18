دمشق-سانا

خلف الإنجازات التي تحققها الفرق العلمية حكايات لا تظهر دائماً إلى العلن، تختصرها سنوات من العمل والتدريب ومواجهة التحديات، ومن هذه الحكايات تجربة فريق «سايبوتس» السوري للروبوتيك، الذي انطلق عام 2019 بمبادرة من مجموعة مهندسين، وواصل مسيرته في إعداد جيل من الطلاب المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا، وصولاً إلى المشاركة في المنافسات العالمية.

وعلى امتداد هذه السنوات، لم تقتصر تجربة الفريق على المشاركة في المسابقات، بل شملت تدريب الطلاب على تصميم الروبوتات وبرمجتها، وتنمية مهاراتهم في البحث العلمي والعمل الجماعي، إلى جانب تطوير مشاريع تقنية تتناول قضايا واقعية، في مسار واجه خلاله تحديات تنظيمية ومادية، دون أن يتوقف عن مواصلة نشاطه.

وفي تشرين الأول الماضي، حقق فريق «سايبوتس» السوري للروبوتيك إنجازاً جديداً خلال مشاركته في تحدي فيرست العالمي في كوريا الجنوبية، بحصوله على الميدالية الفضية ضمن جائزة رجاء الشرقاوي، تقديراً لقدراته على الإنجاز، رغم عدم فوزه في مهمة الروبوتات الرئيسة.

مسيرة من التحديات إلى المشاركة بحرية وثقة

في تصريح لـ سانا، أوضح مؤسس الفريق ومديره المهندس مهند الخضري أن هذه الجائزة تحمل قيمة تتجاوز المشاركة الحالية، إذ تعكس مسيرة الفريق منذ تأسيسه عام 2019، واستمراره رغم التحديات.

وأشار الخضري إلى أن مشاركة الفريق هذا العام تمثل تحولاً في مسيرته، بعد سنوات من العمل بعيداً عن الأضواء خلال عهد النظام البائد، تجنباً للتدخل في شؤونه، ولا سيما بعد محاولة الإدارة السابقة لهيئة التميز والإبداع حصر اختيار أعضائه بها عقب مشاركته الأولى عام 2019، مؤكداً أن الفريق يعمل اليوم بحرية وثقة أكبر، واضعاً تحقيق الإنجازات وتمثيل سوريا بصورة مشرفة هدفاً أساسياً له.

واستعاد الخضري لحظة رفع العلم الوطني خلال حفل افتتاح المسابقة في كوريا الجنوبية، مؤكداً أن مشهد الطلاب وهم يحملون العلم بفخر كان مؤثراً كثيراً.

وبيّن الخضري أن “سايبوتس”، تأسس عام 2019 على يد مجموعة من المهندسين المختصين في تجهيزات الروبوتيك التعليمية ومسابقاتها، بهدف تمثيل سوريا في تحدي فيرست العالمي والتوسع نحو المسابقات والأنشطة والدورات التعليمية.

الروبوتيك في خدمة القضايا العالمية

تُعد مسابقة تحدي فيرست العالمي منافسة دولية سنوية للروبوتات، تستضيفها دولة مختلفة كل عام، وتشارك فيها فرق من أنحاء العالم لبناء روبوتات وبرمجتها لتنفيذ مهام ترتبط بقضايا وتحديات عالمية، ضمن بيئة تشجع التعاون بين الشباب وتدمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالتطبيق العملي.

وفي موسم 2026، الذي تمحور حول حرائق الغابات وسبل الوقاية منها والتخفيف من آثارها والتعافي منها، اختار الفريق التركيز على الوقاية، فصمم نموذجاً أولياً لروبوت يرصد الغطاء النباتي الجاف ويجمعه ويفصله ويعالجه لتحويله إلى فحم حيوي باستخدام تقنية التحلل الحراري، بما يسهم في الحد من تراكم المواد القابلة للاشتعال.

ويضم الفريق حالياً 13 طالباً تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً، إلى جانب سبعة مدربين متطوعين من طلاب الجامعات.

خطط لتوسيع المشاركة السورية

شهد الموسم الحالي اتفاقية تعاون مع منظمة برامج المساعدة المتعددة “MAPS”, وتنظيم دورات تدريبية للمدربين والطلاب شملت الميكانيك والبرمجة والبحث العلمي، إضافةً إلى أنشطة تعليمية واجتماعات افتراضية مع نحو 55 دولة.

ويعمل الفريق حالياً على وضع خطة لتنظيم مسابقة وطنية مصغرة في موسم 2027، بهدف اختيار أعضاء جدد وتوسيع قاعدة المشاركة السورية في مجال الروبوتيك والعلوم التطبيقية.

وأقيمت مسابقة تحدي فيرست العالمي 2026 في مدينة إنتشون بكوريا الجنوبية، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 تشرين الأول 2026، واستمرت أربعة أيام، بمشاركة فرق من نحو 190 دولة، وفق الموقع الرسمي للجهة المنظمة.