أوبن إيه آي توسع إتاحة تشات جي بي تي بإطلاق تطبيق لنظام لينكس

واشنطن-سانا

وسعت شركة «أوبن إيه آي» نطاق إتاحة روبوت الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» بإطلاق تطبيق مخصص لنظام التشغيل «لينكس»، في خطوة تستهدف شريحة واسعة من المطورين ومستخدمي البرمجيات مفتوحة المصدر.

وذكر موقع «تك كرانش» التقني أمس الثلاثاء أن النسخة الجديدة أصبحت متاحة عالمياً بصورة تجريبية، وتتيح لمستخدمي «لينكس» الوصول إلى «تشات جي بي تي» و«ChatGPT Work» وأداة «Codex»، مشيراً إلى أن التطبيق يدعم حالياً إصدارات سطح المكتب من «Ubuntu 24.04» و«26.04 LTS» و«Debian 13» و«Fedora 43» و«44»، مع إمكانية توافقه مع توزيعات أخرى مبنية على هذه الإصدارات.

ويتيح إطلاق التطبيق لمستخدمي «لينكس» الاستفادة من أدوات «أوبن إيه آي» مباشرة من أجهزة سطح المكتب، ولا سيما المطورين الذين يعتمدون النظام في البرمجة وتطوير البرمجيات والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي إطلاق النسخة الجديدة بعد نحو شهر من طرح شركة «أنثروبيك» تطبيقاً لروبوت «كلود» على نظام «لينكس»، في مؤشر إلى تصاعد المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي لاستقطاب المطورين ومستخدمي النظام.

وتعد «لينكس» من أبرز أنظمة التشغيل المستخدمة في بيئات التطوير والحوسبة السحابية، كما تستند إليها نسبة واسعة من البنية التحتية التي تشغل خدمات وتقنيات رقمية متقدمة.