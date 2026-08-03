علي بابا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديداً بقدرات متقدمة

بكين-سانا

كشفت شركة علي بابا الصينية عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يحمل اسم Qwen3.8-Max، وصفته بأنه أكثر نماذجها تطوراً حتى الآن، في إطار المنافسة المتزايدة بين شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي ذات قدرات عالية وكفاءة أكبر في استخدام الموارد.

وذكرت وكالة رويترز في تقرير نشرته اليوم الإثنين أن إطلاق النموذج يأتي ضمن سباق الشركات الصينية في مجال نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان، حيث تسعى إلى تطوير أنظمة قادرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات وتنفيذ مهام معقدة.

ويضم نموذج Qwen3.8-Max نحو 2.4 تريليون معلمة، وهي قيم رقمية يتعلمها النظام خلال التدريب وتساعده على فهم الأنماط وإنشاء المحتوى، مقارنة بنحو 2.8 تريليون معلمة في نموذج Kimi K3 التابع لشركة مونشوت إيه آي.

وأوضحت علي بابا أن عدد المعلمات لا يمثل معياراً وحيداً للحكم على قوة النموذج، لكنه يعكس حجم البيانات والموارد الحاسوبية المستخدمة في تطويره، مشيرةً إلى أن النماذج ذات الأوزان المفتوحة تتيح للمطورين الوصول إلى إعداداتها الأساسية واستخدامها في بناء تطبيقات جديدة.

وأظهرت اختبارات الأداء أن Qwen3.8-Max حقق نتائج متقدمة في عدد من المهام النصية، كما سجل ترتيباً مرتفعاً في تحليل الصور والمحتوى المرئي، مع قدرته على التعامل مع النصوص والصور ومقاطع الفيديو ومعالجة كميات كبيرة من المعلومات ضمن جلسة واحدة.

ويعتمد النموذج الجديد على بنية “مزيج الخبراء” التي توزع المهام بين وحدات متخصصة داخل النظام بدلاً من تشغيل كامل قدراته في كل عملية، ما يساعد على تقليل استهلاك الموارد وتسريع الاستجابة، وفقاً للشركة.

ومن المقرر طرح النموذج رسمياً عبر منصة Model Studio التابعة لـ”علي بابا كلاود”، في ظل منافسة عالمية متصاعدة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة وقدرة على تنفيذ المهام المعقدة.