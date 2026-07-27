سامسونغ تطور خاتماً ذكياً لرصد مؤشرات انقطاع التنفس أثناء النوم

سيئول-سانا

أعلنت شركة سامسونغ تطوير قدرات صحية جديدة في خاتمها الذكي Galaxy Ring، ليصبح أداة تساعد على رصد مؤشرات مرتبطة بانقطاع التنفس أثناء النوم، في خطوة تعكس توسع استخدام الأجهزة القابلة للارتداء في متابعة الحالة الصحية والكشف المبكر عن بعض الاضطرابات.

وذكر موقع Android Central التقني أول أمس أن سامسونغ حصلت على اعتماد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) لميزة رصد مؤشرات انقطاع التنفس أثناء النوم في Galaxy Ring، موضحاً أن الخاتم يعتمد على مستشعرات دقيقة وخوارزميات ذكاء اصطناعي لتحليل بيانات النوم والتنفس.

ويعتمد الخاتم الذكي على مجموعة من المستشعرات التي تراقب أثناء النوم معدل ضربات القلب، ومستويات الأكسجين في الدم، ودرجة حرارة الجلد، وحركة الجسم، إضافة إلى مدة النوم ومراحله المختلفة.

ولا يكتفي الجهاز بقراءة مؤشر واحد، بل يجمع البيانات على مدى عدة ليالٍ، ثم تحللها خوارزميات الذكاء الاصطناعي للكشف عن أنماط قد تشير إلى وجود اضطرابات في التنفس، وفي حال ظهور مؤشرات غير طبيعية يرسل تنبيهاً عبر تطبيق Samsung Health يدعو المستخدم إلى استشارة الطبيب وإجراء الفحوص اللازمة.

وأكدت سامسونغ أن الخاتم لا يعد بديلاً عن التشخيص الطبي، وإنما أداة للمساعدة في الكشف المبكر عن الأشخاص الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم، إذ يبقى التشخيص النهائي معتمداً على الفحوص الطبية المتخصصة.

ويرى خبراء الأجهزة القابلة للارتداء أن الخواتم الذكية قد توفر ميزة إضافية في متابعة النوم مقارنة ببعض الأجهزة الأخرى، نظراً لخفة وزنها وإمكانية ارتدائها لفترات طويلة، ما يسمح بجمع بيانات صحية أكثر استمرارية.

ويعد انقطاع التنفس أثناء النوم من اضطرابات النوم الشائعة، إذ يؤدي إلى توقف أو ضعف تدفق الهواء بشكل متكرر خلال النوم، ما قد يسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم والاستيقاظ المتكرر، ويرتبط في بعض الحالات بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب واضطرابات نظم القلب.