طلاب هولنديون يطورون سيارة إسعاف تعمل بالطاقة الشمسية للمناطق النائية

أمستردام-سانا

طوّر فريق من طلاب جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا سيارة إسعاف تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، بهدف دعم تقديم الخدمات الطبية في المناطق النائية التي تفتقر إلى البنية التحتية وشبكات الكهرباء، في مشروع يجمع بين تقنيات الطاقة المتجددة والرعاية الصحية.

وذكرت مؤسسة الإذاعة الهولندية (NOS) أول أمس أن فريق Solar Team Eindhoven كشف عن المركبة التي تحمل اسم Stella Jova، والمصممة لتكون عيادة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية وقادرة على تشغيل عدد من الأجهزة الطبية، على أن تخضع لاختبارات ميدانية في كينيا.

وتضم المركبة ألواحاً شمسية مثبتة على سطحها لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل المحرك والمعدات الطبية، بما في ذلك جهاز الأشعة السينية، وجهاز إزالة الرجفان، وأجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية، إضافة إلى وحدات تبريد مخصصة لحفظ اللقاحات والأدوية.

وأوضح الفريق أن السيارة تستطيع قطع مسافة تصل إلى نحو 715 كيلومتراً في اليوم المشمس، وتبلغ سرعتها القصوى 120 كيلومتراً في الساعة، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع لا يقتصر على نقل المرضى، بل يشمل تقديم الرعاية الطبية في أماكن وجودهم، ولا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

ويأتي هذا الابتكار في إطار الجهود الرامية إلى توظيف تقنيات الطاقة المتجددة في تطوير حلول مستدامة تسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، وخاصة في المناطق التي تعاني محدودية الإمكانات.