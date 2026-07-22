آبل تعتزم إطلاق برنامج جديد لتسهيل اقتناء أجهزتها بالتقسيط

واشنطن-سانا

تستعد شركة Apple لإطلاق برنامج جديد يتيح للمستخدمين الحصول على أجهزتها بنظام التأجير المنتهي بالتملك، وذلك بالتعاون مع شركة Klarna، في خطوة تهدف إلى توفير خيارات تمويل أكثر مرونة مع ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية.

وذكرت وكالة Bloomberg، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن البرنامج الجديد يحمل اسم Apple Upgrade، ومن المقرر إطلاقه في 28 تموز الجاري، ليشمل مجموعة من منتجات الشركة، من بينها هواتف iPhone، وأجهزة iPad، وحواسيب Mac، وساعات Apple Watch.

وبحسب التقرير، تمتد مدة السداد إلى 24 شهراً بالنسبة لهواتف آيفون وساعات Apple Watch، وإلى 36 شهراً لأجهزة ماك وآيباد، مع إتاحة خيار الاحتفاظ بالجهاز عند انتهاء العقد أو إعادته إلى الشركة والترقية إلى إصدار أحدث ضمن البرنامج نفسه، مع احتمال فرض رسوم إضافية على بعض المعاملات.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج الجديد سيحل تدريجياً محل برنامج iPhone Upgrade Program الحالي، إذ تعتزم الشركة وقف استقبال مشتركين جدد فيه، تمهيداً لتوسيع الخدمة لتشمل معظم أجهزتها بدلاً من اقتصارها على هواتف آيفون.

ويأتي إطلاق البرنامج في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا ارتفاعاً في تكاليف تصنيع الأجهزة، نتيجة زيادة الطلب على شرائح الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي انعكس على أسعار عدد من المنتجات الإلكترونية.