آبل تختبر تقنية تبريد جديدة لأجهزة iPad Pro

واشنطن-سانا

تستعد شركة Apple لإجراء تحديثات داخلية على سلسلة أجهزة iPad Pro خلال عام 2027، مع التركيز على تحسين الأداء الحراري ومعالجة ارتفاع درجات الحرارة أثناء الاستخدام المكثف، دون تغييرات كبيرة في التصميم الخارجي.

وبحسب تقرير لوكالة Bloomberg أول أمس، تعمل آبل على تطوير أربعة طرازات جديدة من iPad Pro يُتوقع طرحها في ربيع عام 2027، مع الحفاظ على خيارَي الحجم 11 و13 بوصة، إلى جانب اعتماد معالجات أحدث وأكثر كفاءة.

وتشير المعلومات إلى أن الشركة تختبر تقنية تبريد تعتمد على “غرفة البخار” (Vapor Chamber)، بهدف تحسين تبديد الحرارة والحفاظ على الأداء المستقر أثناء تشغيل التطبيقات الاحترافية والألعاب ومهام تحرير الفيديو عالية الاستهلاك.

وكانت آبل قد بدأت بالفعل في توظيف هذه التقنية في بعض أجهزتها الحديثة، ضمن توجه عام يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحراري في الأجهزة النحيفة، مع الحفاظ على التصميم الرفيع الذي يميز منتجاتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه أوسع في صناعة الأجهزة اللوحية نحو تحسين الأداء الداخلي بدل التركيز على التغييرات الشكلية، بما يلبي احتياجات المستخدمين.