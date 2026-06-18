تحديث جديد من غوغل يضيف مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة لهواتف بكسل

واشنطن-سانا

أعلنت شركة Google إطلاق التحديث الشهري الجديد Pixel Drop لشهر حزيران 2026، متضمناً مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسينات في الأداء وتعدد المهام، إلى جانب أدوات جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم على هواتف وأجهزة “بكسل”.

وذكرت الشركة في مدونتها الرسمية أول أمس، أن التحديث يأتي في إطار جهودها لتوسيع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة أندرويد، مع توفير توافق جزئي مع بعض مزايا نظام Android 17 على الأجهزة المؤهلة.

ويتضمن التحديث ميزة جديدة باسم “Screen Reactions” تتيح للمستخدمين تسجيل ردود أفعالهم عبر الكاميرا الأمامية أثناء تسجيل الشاشة، ما يوفر إمكانات إضافية لإنتاج المحتوى التعليمي والتفاعلي دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

كما وسعت الشركة دعم ميزة “Bubbles” التي تسمح بتشغيل التطبيقات ضمن نوافذ عائمة، لتشمل عدداً أكبر من الأجهزة، إضافة إلى تحسينات مخصصة لأجهزة Pixel 10 Pro Fold بهدف تعزيز إدارة التطبيقات أثناء تنفيذ مهام متعددة في الوقت نفسه.

وفي مجال الإبداع الرقمي، أضافت غوغل أدوات متقدمة لتحرير الفيديو تعتمد على تقنية “Gemini Omni”، تتيح إنشاء المحتوى وتعديله باستخدام الأوامر النصية، فضلاً عن ميزات لتوليد الصور ومقاطع الفيديو وإنشاء شخصيات رقمية للمستخدمين عبر ميزة “Gemini Avatar”.

وشمل التحديث أيضاً أدوات جديدة لتوليد الموسيقا بالذكاء الاصطناعي انطلاقاً من أوصاف نصية أو صور، مع إمكانية التحكم بالنمط الموسيقي والإيقاع والكلمات، بما يوسع خيارات الإنتاج الإبداعي للمستخدمين.

وفي جانب الاتصالات، تضمن التحديث تحسينات على إدارة المكالمات، من بينها ميزة فحص المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة قبل الرد عليها، إلى جانب تطوير خدمات الرسائل الصوتية للمكالمات الفائتة، مع بدء إتاحة بعض هذه المزايا في أسواق جديدة بينها الهند.

وأشارت تقارير تقنية إلى أن غوغل تعمل على توسيع نطاق عدد من الميزات الجديدة لتشمل أجهزة إضافية، بما في ذلك دعم الترجمة الفورية على بعض طرازات “بكسل”، وإتاحة مشاركة الملفات بين أجهزة بكسل وأجهزة آبل عبر خدمتي AirDrop وQuick Share في طرازات محددة.

وأكدت الشركة أن التحديث سيُطرح تدريجياً لمستخدمي أجهزة “بكسل” حول العالم خلال الأسابيع المقبلة.