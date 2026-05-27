“أبل” تطور ميزة ذكية لتعزيز حماية هواتف آيفون من السرقة الخاطفة

واشنطن-سانا

تعمل شركة “أبل” على تطوير ميزة أمنية جديدة لهواتف “آيفون”، تهدف إلى تعزيز الحماية ضد حالات السرقة السريعة أو ما يُعرف بـ”الخطف الخاطف”، عبر نظام ذكي قادر على اكتشاف محاولة انتزاع الهاتف من يد المستخدم وقفل الجهاز تلقائياً.

ووفقاً لما نقل موقع “PhoneArena” اليوم الأربعاء، فإن الميزة الجديدة تعتمد على مستشعرات الحركة داخل الهاتف، مثل مقياس التسارع، لرصد الأنماط غير الطبيعية في حركة الجهاز، والتي قد تشير إلى تعرضه للسرقة.

وبحسب التقارير، فإن النظام سيقوم عند اكتشاف حركة عنيفة ومفاجئة غير مألوفة، بقفل الهاتف بشكل فوري، لمنع وصول السارق إلى البيانات أو التطبيقات المفتوحة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لميزات الحماية الحالية التي توفرها “أبل”، مثل خدمة “Find My” وميزة “Activation Lock”، إضافة إلى ميزة “Stolen Device Protection” التي تعتمد على التحقق البيومتري وفترات انتظار قبل إجراء تغييرات حساسة على إعدادات الجهاز.

وتشير المعلومات أيضاً إلى أن الميزة الجديدة قد تستفيد من التكامل مع ساعة “Apple Watch”، حيث يمكن رصد ابتعاد الهاتف بشكل مفاجئ عن المستخدم، ما يرفع احتمالية تعرضه للسرقة، ويؤدي إلى تفعيل إجراءات الحماية تلقائياً.

وتعمل أنظمة مشابهة بالفعل على بعض أجهزة “أندرويد” تحت اسم “قفل اكتشاف السرقة”، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل الحركة لرصد السلوك غير الطبيعي.

ورغم عدم إعلان “أبل” رسمياً عن موعد إطلاق الميزة، إلا أن تقارير تقنية أشارت إلى وجود مؤشرات برمجية تؤكد العمل عليها، ما يرجح إمكانية طرحها ضمن تحديثات مستقبلية لنظام التشغيل “iOS”.