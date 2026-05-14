تركيا تختبر بنجاح صاروخ “جيريت ” المضاد للمسيرات

أعلنت شركة “روكيتسان” التركية الرائدة في صناعة الصواريخ والذخائر اليوم الخميس، نجاح صاروخها “جيريت” المضاد للمسيَّرات، بتدمير هدف جوي بإصابة دقيقة خلال عملية اختبار.

ونقلت وكالة ” الأناضول” عن الشركة قولها في تدوينة على منصة “إكس”: إنها تقوم حالياً بدمج ذخائرها الذكية مثل صواريخ “جيريت” مع المنصات المتنقلة، مشددة على مواصلة تطوير حلول استراتيجية في مواجهة مختلف التهديدات.

من جانبه علّق المدير العام لشركة “روكيتسان” مراد إكينجي على الاختبار قائلاً: “إن صاروخ “جيريت” درع متنقل ضد التهديدات الحديثة “، مشيراً إلى أهمية أنظمة الصناعات الدفاعية المحلية في تعزيز قوة الردع للبلاد.

ويُعد صاروخ “جيريت المضاد للمسيَّرات” نظاماً فعالاً ومنخفض التكلفة مقارنة بأنظمة الدفاع الجوي الأخرى، وهو قادر على تحييد الأهداف الجوية ضمن نطاق اشتباك مناسب، قبل اللجوء إلى استخدام منظومات أكثر تكلفة، كما يتميز بمستشعر لرصد عند الاقتراب من الهدف ورأس حربي مصمم خصيصاً لضرب المسيَّرات.