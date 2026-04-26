مهندسون أمريكيون يطورون روبوتاً لقياس نضج الثمار باللمس

واشنطن-سانا

طوّر مهندسون أمريكيون روبوتاً “ناعماً” قادراً على تقييم نضج الثمار من خلال اللمس بدلاً من الاعتماد على المظهر الخارجي، في ابتكار قد يشكل تحولاً نوعياً في تقنيات الحصاد الآلي.

ووفق ما أورده موقع “Earth.com” البيئي، نقلاً عن دراسة أجرتها جامعة Cornell University الأمريكية ونُشرت في مجلة Nature Communications، فإن الروبوت مزوّد بخمسة أصابع مرنة تحتوي على ألياف ضوئية، حيث تتغير الإشارات الضوئية عند ملامسة الثمرة، ما يتيح للنظام قياس قوة الضغط ودرجة المرونة بدقة، وبالتالي تحديد مستوى النضج.

ويتميّز الروبوت بقدرته على محاكاة حركة اليد البشرية، إذ تنثني أصابعه الهوائية بزاوية تصل إلى 240 درجة لتُحيط بالثمرة، ثم يقوم بتدويرها برفق بدلاً من سحبها، ما يسمح بفصلها عن الساق دون إتلافها.

ويرى الباحثون أن هذه التقنية قد تسهم في تنويع المحاصيل ضمن الحقول الزراعية، بدلاً من الاعتماد على أنماط زراعة موحّدة تفرضها الحصادات التقليدية، رغم استمرار بعض التحديات التقنية، مثل تأثر المستشعرات بعصير الثمار الناضجة.

ويُتوقع أن يفتح هذا الابتكار آفاقاً جديدة نحو تطوير مزارع ذكية تعتمد على تقنيات دقيقة تتفاعل مع خصائص النباتات بشكل أكثر كفاءة واستدامة.