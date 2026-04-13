شراكة بين Google Cloud وOpenText لتعزيز السحابة السيادية في أوروبا

باريس-سانا

أعلنت شركة OpenText الكندية المتخصصة في إدارة المعلومات والحلول السحابية عن شراكة استراتيجية مع شركة S3NS المتخصصة في الأمن السيبراني، التي تجمع بين شركة Thales الفرنسية وGoogle Cloud، بهدف تطوير منصة سحابية موثوقة للمؤسسات الأوروبية، تلتزم بمعايير الأمن والامتثال، بما يضمن سيادة البيانات والتحكم الكامل بها.

وذكر موقع PR Newswire التقني اليوم الإثنين، أن هذه الشراكة تهدف إلى تقديم بنية سحابية هجينة انطلاقاً من فرنسا، تتيح للمؤسسات الاحتفاظ بالبيانات الحساسة ضمن بيئة محلية خاضعة للحوكمة الأوروبية، مع الاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية العالمية للمهام الأخرى، بما يدعم الابتكار والتوسع دون الإخلال بالمتطلبات التنظيمية.

وتعتمد الحلول المقدمة على خبرات OpenText في إدارة البيانات وتوفير بيئات سحابية آمنة للقطاعات الحساسة، مع توافقها مع معايير دولية متقدمة، ما يعزز الثقة الرقمية لدى المؤسسات الأوروبية.

ويأتي هذا التعاون في ظل تزايد الاهتمام بمفهوم “السحابة السيادية” في أوروبا، الذي يركز على حماية البيانات وضمان خضوعها للقوانين المحلية، وخاصة مع تنامي متطلبات الأمن السيبراني والتحول الرقمي.