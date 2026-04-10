شركة صينية تطور روبوتاً بشرياً منخفض التكلفة تمهيداً لطرحه عالمياً

بكين-سانا

تستعد شركة “Unitree Robotics” الصينية لتوسيع انتشار أحد أرخص الروبوتات البشرية في العالم، مع خطط محتملة لطرحه في أسواق دولية، بينها الولايات المتحدة.

ووفقاً لموقع “Digital Trends” المتخصص بأخبار التكنولوجيا وأحدث التقنيات، يحمل الروبوت اسم “Unitree R1”، وقد طُرح العام الماضي في الصين بسعر يبدأ من نحو 4900 دولار، وهو أقل بكثير مقارنة بمعظم الروبوتات البشرية التي تصل أسعارها إلى عشرات آلاف الدولارات، ويتمتع بمواصفات تشمل طولاً يقارب 1.2 متر، ووزناً بين 25 و27 كيلوغراماً، إضافة إلى 26 مفصلاً تتيح له حركة مرنة، ونظام حوسبة مدمج يدعم التفاعل الصوتي والتعرف على الصور.

وتشير تقارير إلى احتمال طرح الروبوت عالمياً عبر منصة “AliExpress”، ما قد يتيح وصوله إلى أسواق أوروبا واليابان وسنغافورة، فضلاً عن الولايات المتحدة، رغم عدم إعلان الشركة حتى الآن عن الأسعار الدولية أو تفاصيل التوفر.

وفي حال تنفيذ هذه الخطوة، قد يسهم الروبوت في خفض تكلفة الدخول إلى عالم الروبوتات البشرية، ما يجعله متاحاً لشريحة أوسع من المطورين والباحثين والهواة، ويعزز من التجارب العملية خارج نطاق المختبرات.