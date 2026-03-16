سامسونغ تضيف ميزة جديدة لتحسين دقة بصمة الإصبع في هواتف Galaxy

fe3e0af8 772c 4cb6 b5bf سامسونغ تضيف ميزة جديدة لتحسين دقة بصمة الإصبع في هواتف Galaxy

سيئول-سانا

أعلنت شركة سامسونغ عن ميزة جديدة في واجهة التشغيل One UI 8.5، تهدف إلى تحسين دقة التعرف على بصمة الإصبع في هواتف Galaxy، وذلك ضمن مجموعة تحديثات رافقت إطلاق سلسلة Galaxy S26، في خطوة تسعى إلى معالجة إحدى المشكلات الشائعة التي يواجهها المستخدمون عند فتح الهاتف أو تسجيل الدخول إلى التطبيقات.

وذكر موقع PhoneArena المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن الميزة الجديدة تحمل اسم “Improve Accuracy” (تحسين الدقة)، وتتيح للمستخدم تحسين دقة البصمة المسجلة مسبقاً دون الحاجة إلى حذفها وإعادة تسجيلها، وهو ما كان يمثل الحل الوحيد في الإصدارات السابقة عند تراجع استجابة البصمة.

وتعمل الميزة عبر مطالبة المستخدم بإعادة مسح الإصبع المسجل عدة مرات إضافية، ليقوم النظام بعدها بإعادة ضبط بيانات البصمة وتحسين عملية التعرف عليها، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على سرعة ودقة فتح الهاتف حتى بعد حدوث خدوش بسيطة في الإصبع أو عند تركيب واقٍ جديد للشاشة.

ورُصدت الميزة للمرة الأولى في هاتف Galaxy S26 Ultra، وتشير التوقعات إلى إمكانية وصولها إلى أجهزة أخرى عبر التحديثات البرمجية المقبلة، نظراً لكونها تعتمد على تحسينات في النظام وليست مرتبطة بمكونات العتاد.

