روسيا تختبر مركبة ستنقل 3 رواد بينهم أمريكي إلى محطة الفضاء الدولية

GettyImages 157506243 روسيا تختبر مركبة ستنقل 3 رواد بينهم أمريكي إلى محطة الفضاء الدولية

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة الفضاء الروسية روس كوسموس عن إجراء اختبارات جديدة على مركبة سويوز إم إس-28، التي ستحمل إلى محطة الفضاء الدولية دفعة جديدة من الرواد، بينهم رائد فضاء أمريكي.

وقالت المؤسسة في منشور لها على تليغرام: “إنها أجرت مؤخراً اختبارات على المركبة في حجرة عزل الصدى الموجودة في قاعدة بايكونور الفضائية، وتم التحقق من المعدات المسؤولة عن التقاء المركبة بالمحطة والتحامها بها”.

وكان رئيس إدارة مدينة بايكونور، كونستانتين بوسيغين، قال في وقت سابق أن من المفترض أن يجري إطلاق المركبة سويوز إم إس -28 نحو محطة الفضاء الدولية أواخر شهر تشرين الثاني المقبل.

وبحسب مؤسسة روس كوسموس، فإن المركبة ستحمل إلى المحطة رائدين روسيين، ورائد فضاء تابعاً لوكالة ناسا الأمريكية، وذلك في إطار الاتفاق الموقع بين المؤسسة الروسية ووكالة ناسا، بشأن الرحلات الفضائية المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، والتي تم تمديدها حتى عامي 2025-2026.

