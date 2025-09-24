اكتشاف نوع جديد من الديناصورات آكلة اللحوم في الأرجنتين

بوينس آيرسسانا

أعلن فريق من علماء الحفريات في الأرجنتين اكتشاف بقايا نوع جديد من الديناصورات آكلة اللحوم ينتمي إلى مجموعة “الميجارابتوران” الغامضة، التي عاشت قبل نحو 66 إلى 70 مليون عام، أي في الفترة القريبة من انقراض الديناصورات.

ونقل موقع سكاي نيوز عن الباحثين قولهم: “إن الاكتشاف تم في تكوين صخري عند بحيرة كولهوي هوابي في إقليم باتاغونيا، حيث عُثر على أجزاء من جمجمة وعظام للذراع والساق والذيل”.

وأوضح العلماء أن هذه البقايا أظهرت خصائص مميزة دفعتهم إلى تصنيفها كنوع جديد أطلق عليه اسم “خواكينرابتور كاسالي”، مشيرين إلى أن طول هذا الديناصور بلغ نحو سبعة أمتار، وكان في التاسعة عشرة من عمره عند وفاته، كما كشفت بقايا عظام تماسيح قديمة وُجدت بين فكيه عن أدلة على نظامه الغذائي.

وقال فيديريكو أغنولين، الباحث في متحف العلوم الطبيعية الأرجنتيني برناردينو ريفادافيا: “هذا الاكتشاف يملأ فجوة مهمة، إذ يوفر واحداً من أكثر الهياكل العظمية اكتمالًا ضمن هذه المجموعة”.

وتتميز ديناصورات “الميجارابتوران” بجمجمتها الطويلة ومخالبها الكبيرة والقوية، وكانت تجوب مناطق من أمريكا الجنوبية وأستراليا وأجزاء من آسيا.