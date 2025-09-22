الصين تبني تلسكوباً عالي الدقة في “سقف العالم”

بكين-سانا

أطلقت الصين مشروعاً جديداً لبناء مرصد فلكي كبير، وهو التلسكوب “شيويه-شان-مو-تشانغ دون المليمتري”، في قلب هضبة تشينغهاي “التبت”.

ونقلت وكالة شينخوا عن علماء مشاركين في المشروع قولهم: إن الهدف من بناء التلسكوب البالغ قطره 15 متراً هو تعزيز قدرات الصين في استكشاف الكون البارد والمخفي من خلال إنشاء منشأة عالية الدقة تعالج فجوة ملحوظة في البنية التحتية الفلكية الحالية.

وسيتم وضع التلسكوب في مدينة دلينغها، في مقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين، على ارتفاع 4800 متر، ويقود المشروع مرصد الجبل الأرجواني الواقع في مدينة نانجينغ التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، حيث من المقرر أن يكتمل المشروع في عام 2027.

ووفقاً للعلماء، يقع موقع التلسكوب في قلب هضبة تشينغهاي-التبت، المعروفة باسم “سقف العالم”، وتتميز بظروف عدة منها الارتفاع الشاهق، والقدر الضئيل للغاية من بخار الماء، ما يجعلها موقعاً مثالياً لأعمال الرصد.