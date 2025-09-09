الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للاستشعار عن بعد

بكين-سانا

أطلقت الصين اليوم قمراً صناعياً جديداً للاستشعار عن بعد من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان الجزرية جنوب البلاد.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أنه تم إطلاق القمر الصناعي “ياوقان-45” على متن صاروخ حامل معدل من طراز “لونغ مارش-7″، وقد دخل مداره المحدد بنجاح.

وسيستخدم القمر الصناعي المذكور بشكل رئيس في التجارب العلمية ومسوح موارد الأراضي وتقدير غلة المحاصيل وأعمال الوقاية من الكوارث والإغاثة منها.

وتعد عملية الإطلاق هذه المهمة الـ 594 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز “لونغ مارش”.

وكانت الصين أطلقت مؤخراً مجموعة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بُعد، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.