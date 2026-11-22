دمشق-سانا
تعمل وزارة الزراعة على تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، وتعزيز دعم المزارعين وتمكين المرأة الريفية، من خلال إعادة تأهيل الوحدات الإرشادية، وتوفير التقنيات الحديثة، وتنفيذ المشاريع الإنتاجية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
مديرة مديرية الإرشاد والتنمية الريفية في الوزارة هوازن المقداد أوضحت في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الإرشاد الزراعي يمثل حلقة الوصل بين الوزارة والمزارعين، وأن تطويره يتطلب معالجة التحديات التي خلفها تضرر البنية التحتية، وإعادة تأهيل الوحدات الإرشادية وتزويدها بالتقنيات والخدمات الفنية اللازمة.
وذكرت المقداد أن عدد الوحدات الإرشادية في سوريا يبلغ نحو 1200 وحدة، تحتاج نسبة كبيرة منها إلى الترميم وإعادة التأهيل، فيما تعرض بعضها للتدمير أو استُخدم لأغراض أخرى، مشيرةً إلى أن عدد العاملين فيها من المهندسين الزراعيين والفنيين يبلغ نحو 12 ألفاً.
وبيّنت أن المديرية تعمل على تطوير هذه المنظومة وإنشاء مراكز لخدمة المزارعين، بما يتيح نقل الخدمات والتقنيات إلى المزارع في أرضه، من خلال مرشدين زراعيين مؤهلين ومدربين، يتولون الربط بين مخرجات الأبحاث العلمية واحتياجات التطبيق العملي في الحقول.
ولا يقتصر هذا التوجه على استعادة البنية الإدارية والفنية للإرشاد، بل يستهدف تغيير طبيعة الخدمة نفسها، من تقديم المعلومات بصورة تقليدية إلى مواكبة المزارع في موقع الإنتاج، ومساعدته على التعامل مع المشكلات الزراعية، وفق ظروف كل منطقة واحتياجاتها، وفق المقداد.
المدارس الحقلية.. المعرفة من قلب الأرض
وفي إطار تحويل المعرفة الزراعية إلى ممارسة يومية، ذكرت المقداد أن تحديد أولويات المدارس الحقلية والدورات التدريبية ينطلق من المشكلات التي يواجهها المزارعون في مناطقهم، وليس من عدد المدارس أو الدورات المنفذة.
وأشارت إلى أن هذه المدارس تنقل المزارع من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي، عبر التدريب على مكافحة الآفات الزراعية، والزراعة الذكية مناخياً، وترشيد استخدام المياه، وإدخال التقنيات الزراعية الحديثة.
المرأة الريفية.. من تلقي الدعم إلى صناعة الفرص
وفي محور التنمية الريفية، شدّدت المقداد على أن هذا المسار جزء لا يتجزأ من التنمية الزراعية، مؤكدةً أهمية تحويل المرأة الريفية من متلقية للدعم إلى شريك فاعل في المشاريع والبرامج التنموية، ومساعدتها على تأسيس مشاريع إنتاجية حقيقية توفر لها دخلاً مستداماً.
ولفتت إلى أن نجاح مشاريع التنمية الريفية لا يقاس بعددها أو حجم تمويلها فحسب، وإنما بالنتائج التي تحققها وقدرتها على توفير مصادر دخل مستدامة للمستفيدات، مؤكدةً ضرورة دعم سلاسل القيمة بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى التسويق، بما يعالج الصعوبات التي تواجه وصول المنتجات الريفية إلى الأسواق، ويعزز الاستقلال المالي للنساء.
شراكات تنموية تتوزع على المحافظات
وفي سياق توسيع نطاق التدخلات التنموية، أشارت المقداد إلى أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، لافتةً إلى مساهمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشاريع التنمية الريفية.
كما تنفذ المديرية، بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات محلية ودولية، مشاريع في عدد من المحافظات، تشمل تمكين النساء والمزارعين من أجل سبل عيش مستدامة في ريف دمشق بالتعاون مع مؤسسة سداد الإنسانية، ومشروع النمو الشامل والتعافي الوظيفي في القطاع الزراعي بإدلب بالتعاون مع مؤسسة الشرق الأدنى، ودعم سلسلة إنتاج القمح في الرقة بالتعاون مع منظمة بنيان للشباب والتنمية وفق المقداد.
ولفتت إلى أعمال دعم مزارعي القمح والشعير والخضروات الصيفية في حلب بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية، وتعزيز الوصول إلى المأوى الآمن والممارسات الزراعية المستدامة في عدد من مناطق إدلب، منها خان شيخون ومعرة حرمة وكفر سجنة والقصابية، إضافةً إلى دعم مزارعي الخضروات الصيفية بالتعاون مع منظمة ”أكتد”، ومشروع في معرة مصرين بالتعاون مع منظمة “وورلد فيجن”.
وذكرت المقداد أن مشاريع أخرى تتوزع بين محافظات حلب وريف دمشق والسويداء وطرطوس وحمص وحماة وإدلب، بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات بينها “بدائل” و”مسارات” و”الأرض للتنمية” ومؤسسة الآغا خان و”إحسان” و”عطاء”، وتشمل التعافي الزراعي ودعم مزارعي القمح ودراسة الموارد المائية وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.
من الإنتاج إلى التسويق.. دعم جودة الحليب
وفي خطوة تستهدف دعم الإنتاج الحيواني وتحسين فرص تسويق منتجات المزارعين، كشفت المقداد عن طرح عدد من المشاريع وآليات الدعم خلال زيارتها الأخيرة إلى الدنمارك، من بينها إنشاء مركز لتجميع الحليب وتبريده، في سوريا.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تدريب المزارعين على أساليب الجمع الصحيحة، والحفاظ على جودة الحليب وسلامته، وتأمين استلام الإنتاج وتسويقه وفق آليات منظمة، بما يدعم تطبيق الإنتاج التعاقدي ويضمن تصريف منتجات المزارعين.
وكانت وزارة الزراعة السورية أطلقت في السادس عشر من شباط الماضي خطتها الوطنية التي تمتد لخمس سنوات (2026-2030)، لتمكين القطاع الزراعي من استعادة دوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم النمو الاقتصادي، والإسهام في رفع الناتج المحلي الإجمالي.