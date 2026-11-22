دمشق-سانا‏

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تعمل وزارة الزراعة على تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، وتعزيز ‏دعم المزارعين وتمكين المرأة الريفية، من خلال إعادة تأهيل الوحدات الإرشادية، ‏وتوفير التقنيات الحديثة، وتنفيذ المشاريع الإنتاجية، بما يسهم في تحسين مستوى ‏المعيشة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.‏

مديرة مديرية الإرشاد والتنمية الريفية في الوزارة هوازن المقداد أوضحت في ‏تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الإرشاد الزراعي يمثل حلقة الوصل بين الوزارة ‏والمزارعين، وأن تطويره يتطلب معالجة التحديات التي خلفها تضرر البنية التحتية، ‏وإعادة تأهيل الوحدات الإرشادية وتزويدها بالتقنيات والخدمات الفنية اللازمة.‏

وذكرت المقداد أن عدد الوحدات الإرشادية في سوريا يبلغ نحو 1200 وحدة، تحتاج ‏نسبة كبيرة منها إلى الترميم وإعادة التأهيل، فيما تعرض بعضها للتدمير أو استُخدم ‏لأغراض أخرى، مشيرةً إلى أن عدد العاملين فيها من المهندسين الزراعيين والفنيين ‏يبلغ نحو 12 ألفاً.‏

وبيّنت أن المديرية تعمل على تطوير هذه المنظومة وإنشاء مراكز لخدمة المزارعين، ‏بما يتيح نقل الخدمات والتقنيات إلى المزارع في أرضه، من خلال مرشدين زراعيين ‏مؤهلين ومدربين، يتولون الربط بين مخرجات الأبحاث العلمية واحتياجات التطبيق ‏العملي في الحقول.‏

ولا يقتصر هذا التوجه على استعادة البنية الإدارية والفنية للإرشاد، بل يستهدف تغيير ‏طبيعة الخدمة نفسها، من تقديم المعلومات بصورة تقليدية إلى مواكبة المزارع في ‏موقع الإنتاج، ومساعدته على التعامل مع المشكلات الزراعية، وفق ظروف كل منطقة ‏واحتياجاتها، وفق المقداد.‏

المدارس الحقلية.. المعرفة من قلب الأرض

وفي إطار تحويل المعرفة الزراعية إلى ممارسة يومية، ذكرت المقداد أن تحديد ‏أولويات المدارس الحقلية والدورات التدريبية ينطلق من المشكلات التي يواجهها ‏المزارعون في مناطقهم، وليس من عدد المدارس أو الدورات المنفذة.‏

وأشارت إلى أن هذه المدارس تنقل المزارع من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي، ‏عبر التدريب على مكافحة الآفات الزراعية، والزراعة الذكية مناخياً، وترشيد استخدام ‏المياه، وإدخال التقنيات الزراعية الحديثة.‏

المرأة الريفية.. من تلقي الدعم إلى صناعة الفرص

وفي محور التنمية الريفية، شدّدت المقداد على أن هذا المسار جزء لا يتجزأ من ‏التنمية الزراعية، مؤكدةً أهمية تحويل المرأة الريفية من متلقية للدعم إلى شريك فاعل ‏في المشاريع والبرامج التنموية، ومساعدتها على تأسيس مشاريع إنتاجية حقيقية توفر ‏لها دخلاً مستداماً.‏

ولفتت إلى أن نجاح مشاريع التنمية الريفية لا يقاس بعددها أو حجم تمويلها فحسب، ‏وإنما بالنتائج التي تحققها وقدرتها على توفير مصادر دخل مستدامة للمستفيدات، ‏مؤكدةً ضرورة دعم سلاسل القيمة بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى التسويق، بما يعالج ‏الصعوبات التي تواجه وصول المنتجات الريفية إلى الأسواق، ويعزز الاستقلال المالي ‏للنساء.‏

شراكات تنموية تتوزع على المحافظات

وفي سياق توسيع نطاق التدخلات التنموية، أشارت المقداد إلى أهمية الشراكة مع ‏المنظمات الدولية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، لافتةً إلى مساهمة منظمة ‏الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم ‏مشاريع التنمية الريفية.‏

كما تنفذ المديرية، بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات محلية ودولية، مشاريع في عدد ‏من المحافظات، تشمل تمكين النساء والمزارعين من أجل سبل عيش مستدامة في ‏ريف دمشق بالتعاون مع مؤسسة سداد الإنسانية، ومشروع النمو الشامل والتعافي ‏الوظيفي في القطاع الزراعي بإدلب بالتعاون مع مؤسسة الشرق الأدنى، ودعم سلسلة ‏إنتاج القمح في الرقة بالتعاون مع منظمة بنيان للشباب والتنمية وفق المقداد.‏

ولفتت إلى أعمال دعم مزارعي القمح والشعير والخضروات الصيفية في حلب ‏بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية، وتعزيز الوصول إلى المأوى الآمن والممارسات ‏الزراعية المستدامة في عدد من مناطق إدلب، منها خان شيخون ومعرة حرمة وكفر ‏سجنة والقصابية، إضافةً إلى دعم مزارعي الخضروات الصيفية بالتعاون مع منظمة ‌‏”أكتد”، ومشروع في معرة مصرين بالتعاون مع منظمة “وورلد فيجن”.‏

وذكرت المقداد أن مشاريع أخرى تتوزع بين محافظات حلب وريف دمشق والسويداء ‏وطرطوس وحمص وحماة وإدلب، بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات بينها “بدائل” ‏و”مسارات” و”الأرض للتنمية” ومؤسسة الآغا خان و”إحسان” و”عطاء”، وتشمل ‏التعافي الزراعي ودعم مزارعي القمح ودراسة الموارد المائية وتعزيز قدرة ‏المجتمعات على الصمود.‏

من الإنتاج إلى التسويق.. دعم جودة الحليب

وفي خطوة تستهدف دعم الإنتاج الحيواني وتحسين فرص تسويق منتجات ‏المزارعين، كشفت المقداد عن طرح عدد من المشاريع وآليات الدعم خلال زيارتها ‏الأخيرة إلى الدنمارك، من بينها إنشاء مركز لتجميع الحليب وتبريده، في سوريا.‏

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تدريب المزارعين على أساليب الجمع الصحيحة، ‏والحفاظ على جودة الحليب وسلامته، وتأمين استلام الإنتاج وتسويقه وفق آليات ‏منظمة، بما يدعم تطبيق الإنتاج التعاقدي ويضمن تصريف منتجات المزارعين.‏

وكانت وزارة الزراعة السورية أطلقت في السادس عشر من شباط الماضي خطتها ‏الوطنية التي تمتد لخمس سنوات (2026-2030)، لتمكين القطاع الزراعي من ‏استعادة دوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم النمو الاقتصادي، والإسهام في ‏رفع الناتج المحلي الإجمالي.‏