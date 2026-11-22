دمشق-سانا



ارتبطت حرفة الخيزران بالحياة اليومية في البيوت الدمشقية، وشكلت على مدى سنوات جزءاً من المشهد الحرفي التقليدي، بما تنتجه من مشغولات يدوية تجمع بين المنفعة والجمال، كالسلال والأطباق والقطع المنزلية والزخرفية.

وتعتمد الحرفة على مهارات نسج عيدان الخيزران الطبيعية وتطويعها وتشكيلها يدوياً، وفق تصاميم متنوعة تتطلب الدقة والصبر والخبرة، ومع تراجع أعداد العاملين بهذه الحرفة، تبرز تجارب فردية تسعى إلى الحفاظ عليها وإدخال أفكار جديدة إلى منتجاتها، بما يواكب متطلبات الحياة المعاصرة دون التخلي عن طابعها التراثي، ومن بينها تجربة الحرفية نادية البدوي التي جمعت بين نسج الخيزران وفن السيراميك، لتقدم مشغولات تحمل ملامح من التراث الدمشقي بلمسات فنية متجددة.

مراحل صناعة مشغولات الخيزران

للحديث عن هذه الحرفة أوضحت البدوي لـ سانا، أن صناعة مشغولات الخيزران تبدأ بتجهيز العيدان وتقطيعها ونسجها يدوياً، من خلال تداخل الجدائل وتشكيلها وفق تصاميم ومقاسات مختلفة، مشيرةً إلى أن العمل يتطلب الدقة والصبر والخبرة في التعامل مع الخامة الطبيعية للوصول إلى قطع متناسقة ومتينة.

وأضافت أن مرونة الخيزران تتيح تنوعاً في أساليب تشكيله واستخداماته، إلا أن صناعة المشغولات تحتاج إلى معرفة بطبيعة العيدان وطرق تطويعها، لافتةً إلى أن مدة إنجاز القطع تختلف بحسب حجمها وتفاصيل تصميمها.

شغف بالأعمال اليدوية وحرفة الخيزران

تعلمت البدوي الخياطة في طفولتها، بعدما اصطحبتها والدتها إلى إحدى الخياطات لتتعلم المهنة، ثم انتقلت إلى صناعة إكسسوارات الشعر وتنسيق الهدايا، قبل أن توسع تجربتها لتشمل مجالات يدوية أخرى، منها السيراميك والخيزران.

وأشارت البدوي، إلى أن شغفها بالأعمال اليدوية بدأ منذ الصغر، حين كانت تصنع ألعابها وبعض القطع البسيطة بنفسها، لافتةً إلى أن هذه الهواية تحولت مع مرور الوقت إلى مصدر دخل، وأنها تعمل حالياً في مجالات الخياطة والسيراميك والخيزران، مستثمرةً خبراتها المتنوعة في ابتكار مشغولات جديدة وتطوير أعمالها.

الخيزران والسيراميك.. تصاميم تستلهم التراث الدمشقي

تحرص البدوي على استخدام الخيزران الطبيعي، لما يتميز به من حيوية وجمال لا تجدهما في البدائل البلاستيكية، وتنوع مشغولاتها بين السلال والأطباق والقطع الجدارية والمنزلية، كما توظف السيراميك في تصميم لوحات دائرية تتوسطها مجسمات بارزة تستحضر الأبواب الدمشقية القديمة والجدران الحجرية والورود، في مزج بين النسج التقليدي والتشكيل الفني.

ولفتت إلى أن تنفيذ القطع يختلف بحسب طبيعتها، وقد يستغرق ابتكار تصميم جديد والعمل عليه يوماً كاملاً، موضحةً أنها تتابع ما يقدمه الحرفيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتستفيد من أفكارهم وتجاربهم في توسيع خياراتها الفنية.

تحديات الحرفة

يشكل ارتفاع أسعار الخيزران أبرز الصعوبات التي تواجه البدوي، إذ تضطر إلى شراء المادة الأولية بحزم كاملة، بدلاً من الحصول على كميات صغيرة، ما يزيد تكاليف العمل، ولا سيما في المشاريع المنزلية.

وأشارت إلى أن العمل بالخيزران يحتاج إلى جهد ووقت أكبر مقارنة ببعض المهن الأخرى، لكنها تحب هذه الحرفة وتحرص على الاستمرار بها، معربةً عن أملها في امتلاك محل مستقل يوفر مساحة أوسع لممارسة عملها وعرض مشغولاتها.

الحرف اليدوية.. نقل المهارات ضمان لاستمرار التراث

يمثل استمرار حرفة الخيزران صوناً لمهارات يدوية ارتبطت بالحياة اليومية، وتناقلها الحرفيون عبر سنوات طويلة، إذ لا تقتصر قيمتها على المشغولات المنتجة منها، بل تشمل طرق تجهيز الخامة ونسجها وتشكيلها، وما تراكم حولها من خبرات عملية.

ودعت البدوي إلى تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم حرفة الخيزران والحفاظ عليها، مع تقديم الدعم للحرفيين وتسهيل حصولهم على المواد الأولية ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم، بما يسهم في استمرار هذه الحرفة وتطويرها مع الحفاظ على هويتها التراثية.

وتقدم تجربة البدوي مثالاً على قدرة الحرف اليدوية على التجدد، من خلال إدخال تقنيات فنية جديدة إلى أساليب العمل التقليدية، لتبقى حرفة الخيزران حاضرة في المشغولات السورية، وتحافظ على مكانتها ضمن التراث الحرفي المتوارث.