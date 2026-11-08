مرسوم بإحداث كلية الهندسة المدنية في جامعة طرطوس

دمشق-سانا
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (215) لعام 2026 القاضي بإحداث كلية الهندسة المدنية في جامعة طرطوس.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (215) لعام 2026
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولا سيما المادة 16 منه.
يُرسم ما يلي:
المادة (1): أ- تُحدث كلية الهندسة المدنية في جامعة طرطوس.
ب- تُضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية الفقرة (ز) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاته.
المادة (2): يُنشر هذا المرسوم ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية