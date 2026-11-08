مرسوم بإحداث كلية الهندسة المدنية في جامعة طرطوس

دمشق-سانا‏

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (215) لعام 2026‏ ‏القاضي بإحداث كلية الهندسة المدنية في جامعة طرطوس.‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏

المرسوم رقم (215) لعام 2026‏

رئيس الجمهورية ‏

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري. ‏

وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولا ‌‏سيما المادة 16 منه.‏

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‏ يُرسم ما يلي:‏

المادة (1): أ- تُحدث كلية الهندسة المدنية في جامعة ‏طرطوس.‏

ب- تُضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات ‌‏المنصوص عليها في المادة الثانية الفقرة (ز) من اللائحة ‌‏التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم ‌‏(250) ‏لعام 2006 وتعديلاته.‏

المادة (2): يُنشر هذا المرسوم ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.‏

أحمد الشرع ‏

رئيس الجمهورية العربية السورية