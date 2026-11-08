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مرسوم بإحداث كلية الحقوق في جامعة طرطوس

017A3593 مرسوم بإحداث كلية الحقوق في جامعة طرطوس
مبنى رئاسة الجمهورية العربية السورية-دمشق-سانا

دمشق-سانا‏

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم ‏(216) لعام 2026‏ ‌‏‌‏القاضي بإحداث كلية الحقوق في جامعة طرطوس.‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏
المرسوم رقم (216) لعام 2026‏
رئيس الجمهورية ‏
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري. ‏
وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ‌‏وتعديلاته ولا سيما المادة 16 منه.‏
‏ يُرسم ما يلي:‏

المادة (1): أ- تُحدث كلية الحقوق في جامعة طرطوس.‏

ب- تُضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى ‌‏الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية ‌‏لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام ‌‏‌‏2006 وتعديلاته.‏

المادة (2): يُنشر هذا المرسوم ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.‏

أحمد الشرع ‏
رئيس الجمهورية العربية السورية

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