مرسوم بإحداث كلية الحقوق في جامعة طرطوس

دمشق-سانا‏

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم ‏(216) لعام 2026‏ ‌‏‌‏القاضي بإحداث كلية الحقوق في جامعة طرطوس.‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏

المرسوم رقم (216) لعام 2026‏

رئيس الجمهورية ‏

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري. ‏

وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ‌‏وتعديلاته ولا سيما المادة 16 منه.‏

‏ يُرسم ما يلي:‏

المادة (1): أ- تُحدث كلية الحقوق في جامعة طرطوس.‏

ب- تُضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى ‌‏الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية ‌‏لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام ‌‏‌‏2006 وتعديلاته.‏

المادة (2): يُنشر هذا المرسوم ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.‏

أحمد الشرع ‏

رئيس الجمهورية العربية السورية