مرسوم بإحداث كلية الحقوق في جامعة طرطوس

دمشق-سانا
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (216) لعام 2026 القاضي بإحداث كلية الحقوق في جامعة طرطوس.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (216) لعام 2026
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته ولا سيما المادة 16 منه.
يُرسم ما يلي:
المادة (1): أ- تُحدث كلية الحقوق في جامعة طرطوس.
ب- تُضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاته.
المادة (2): يُنشر هذا المرسوم ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية