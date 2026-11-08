مرسوم بإحداث ثلاث كليات في جامعة الفرات ومقرها مدينة ‌‏البوكمال

دمشق-سانا
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (214) لعام 2026 القاضي بإحداث كليات الآداب والعلوم الإنسانية الثانية – قسم اللغة العربية وآدابها والتربية الثانية (بقسميها: معلم صف – رياض أطفال) والاقتصاد الثانية في جامعة الفرات ومقرها مدينة البوكمال.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (214) لعام 2026
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته ولا سيما المادة 16 منه.
يُرسم ما يلي:
المادة (1): تُحدث الكليات التالية في جامعة الفرات، ومقرها مدينة البوكمال وهي:
1- الآداب والعلوم الإنسانية الثانية – قسم اللغة العربية وآدابها.
2- التربية الثانية (بقسميها: معلم صف – رياض أطفال).
3 -الاقتصاد الثانية.
ب- تُضاف الكليات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية الفقرة (هـ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاته.
المادة (2): يُنشر هذا المرسوم، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية