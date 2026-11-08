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مرسوم بإحداث ثلاث كليات في جامعة الفرات ومقرها مدينة ‌‏البوكمال

رئاسة 111 مرسوم بإحداث ثلاث كليات في جامعة الفرات ومقرها مدينة ‌‏البوكمال
مبنى رئاسة الجمهورية العربية السورية-دمشق-سانا

دمشق-سانا‏

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (214) لعام 2026‏ ‌‏القاضي بإحداث كليات الآداب والعلوم الإنسانية الثانية – قسم ‌‏‌‏اللغة العربية وآدابها‌‏ و‎التربية الثانية (بقسميها: معلم صف – ‌‏‌‏رياض أطفال)‌‌‏ و‎الاقتصاد الثانية‌‏ في جامعة الفرات ومقرها ‌‏مدينة ‏البوكمال.‏

وفيما يلي نص المرسوم:‌‌‌‏ ‏
المرسوم رقم (214) لعام 2026‌‌‌‏ ‏
رئيس الجمهورية ‌‎ ‏
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري‌‏. ‏
وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ‌‏وتعديلاته ولا سيما المادة 16 منه. ‏
‌‏ ‏
‏ يُرسم ما يلي‌‏: ‏

المادة (1): تُحدث الكليات التالية في جامعة الفرات، ومقرها ‌‏مدينة البوكمال وهي: ‏
‎1‌‏- الآداب والعلوم الإنسانية الثانية – قسم اللغة العربية وآدابها. ‏
‏2- ‌‎التربية الثانية (بقسميها: معلم صف – رياض أطفال)‌.‌‌‏ ‏
‏3 -الاقتصاد الثانية‌‏.‏
‌‏ ‏
ب- تُضاف الكليات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى ‌‏الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية الفقرة (هـ) من ‌‏اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم ‌‏‌‏(250) لعام 2006 وتعديلاته. ‏
‌‏ ‏
المادة (2): يُنشر هذا المرسوم، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه‌. ‏
‌‏ ‏
‌‏ ‏أحمد الشرع ‌‎ ‏
رئيس الجمهورية العربية السورية‌‏ ‏

جامعة الفرات مرسوم بإحداث ثلاث كليات في جامعة الفرات ومقرها مدينة ‌‏البوكمال
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