مرسوم بإحداث كلية الاقتصاد الثانية في جامعة ‌‏اللاذقية مقرّها مدينة ‏جبلة

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (217) لعام 2026 القاضي بإحداث كلية الاقتصاد الثانية في جامعة اللاذقية/ مدينة جبلة.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (217) لعام 2026
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولا سيما المادة 16 منه.
يُرسم ما يلي:
المادة (1): أ- تُحدث كلية الاقتصاد الثانية في جامعة اللاذقية / مدينة جبلة.
ب- تُضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية الفقرة (ج) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاته.
المادة (2): يُنشر هذا المرسوم، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية