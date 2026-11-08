مرسوم بإحداث كلية الاقتصاد الثانية في جامعة ‌‏اللاذقية مقرّها مدينة ‏جبلة

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (217) لعام ‌‌‏2026‏ ‏القاضي بإحداث كلية الاقتصاد الثانية في جامعة ‌‏اللاذقية/ مدينة ‏جبلة.‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏

المرسوم رقم (217) لعام 2026‏

رئيس الجمهورية ‏

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري. ‏

وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام ‌‏2006 ولا ‏سيما المادة 16 منه.‏

يُرسم ما يلي:‏

المادة (1): أ- تُحدث كلية الاقتصاد الثانية في جامعة ‏اللاذقية / ‏مدينة جبلة.‏

ب- تُضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات ‌‏المنصوص عليها في المادة الثانية الفقرة (ج) من ‏اللائحة ‏التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة ‏بالمرسوم رقم (250) ‏لعام 2006 وتعديلاته.‏

المادة (2): يُنشر هذا المرسوم، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.‏

أحمد الشرع ‏

رئيس الجمهورية العربية السورية