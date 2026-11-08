مرسومان بإحداث كليتي الحقوق والهندسة المعلوماتية بجامعة حماة

دمشق-سانا
أصدر الرئيس أحمد الشرع اليوم الأحد، مرسومين يقضيان بإحداث كليتي الحقوق والهندسة المعلوماتية في جامعة حماه.
وفيما يلي نص المرسومين:
1- كلية الحقوق
المرسوم رقم (213) لعام 2026
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.
يرسم ما يلي:
المادة (1): تُحدث كلية الحقوق في جامعة حماة.
ب- تُضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية الفقرة (و) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006م.
المادة (2): يُنشر هذا المرسوم، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
2- كلية الهندسة المعلوماتية
المرسوم رقم (212) لعام 2026
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.
يرسم ما يلي:
المادة (1): تُحدث كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة حماة.
ب- تُضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية الفقرة (و) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006م.
المادة (2): يُنشر هذا المرسوم، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية