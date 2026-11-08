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مرسومان بإحداث كليتي الحقوق والهندسة المعلوماتية بجامعة حماة

IMG 20250428 192316 398 1 مرسومان بإحداث كليتي الحقوق والهندسة المعلوماتية بجامعة حماة
مبنى رئاسة الجمهورية العربية السورية-دمشق-سانا

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع اليوم الأحد، مرسومين يقضيان بإحداث كليتي الحقوق والهندسة المعلوماتية في جامعة حماه.

وفيما يلي نص المرسومين:‏
1- كلية الحقوق
المرسوم رقم (213) لعام 2026‏
رئيس الجمهورية ‏
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري. ‏
وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ‏ولائحته ‏التنفيذية، وتعديلاتهما.‏
  ‏ ‏
يرسم ما يلي:‏

المادة (1): تُحدث كلية الحقوق في جامعة حماة.‏

ب- تُضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات ‌‏المنصوص عليها في المادة الثانية الفقرة (و) من اللائحة ‌‏التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006م.‏

المادة (2): يُنشر هذا المرسوم، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.‏

  أحمد الشرع ‏
  رئيس الجمهورية العربية السورية

2- كلية الهندسة المعلوماتية 
 
المرسوم رقم (212) لعام 2026‏
رئيس الجمهورية ‏
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.‏
وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ‏ولائحته ‏التنفيذية، وتعديلاتهما. ‏
  ‏ ‏
يرسم ما يلي:‏
المادة (1): تُحدث كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة حماة.‏
ب- تُضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات ‌‏المنصوص عليها في المادة الثانية الفقرة (و) من اللائحة ‌‏التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006م.‏
المادة (2): يُنشر هذا المرسوم، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.‏

  أحمد الشرع ‏
  رئيس الجمهورية العربية السورية

photo 2026 11 08 14 01 57 مرسومان بإحداث كليتي الحقوق والهندسة المعلوماتية بجامعة حماة
كلية الهندسة المعلوماتية حماة مرسومان بإحداث كليتي الحقوق والهندسة المعلوماتية بجامعة حماة
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