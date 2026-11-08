مرسومان بإحداث كليتي الحقوق والهندسة المعلوماتية بجامعة حماة

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع اليوم الأحد، مرسومين يقضيان بإحداث كليتي الحقوق والهندسة المعلوماتية في جامعة حماه.



وفيما يلي نص المرسومين:‏

1- كلية الحقوق

المرسوم رقم (213) لعام 2026‏

رئيس الجمهورية ‏

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري. ‏

وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ‏ولائحته ‏التنفيذية، وتعديلاتهما.‏

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يرسم ما يلي:‏



المادة (1): تُحدث كلية الحقوق في جامعة حماة.‏



ب- تُضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات ‌‏المنصوص عليها في المادة الثانية الفقرة (و) من اللائحة ‌‏التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006م.‏



المادة (2): يُنشر هذا المرسوم، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.‏



أحمد الشرع ‏

رئيس الجمهورية العربية السورية

2- كلية الهندسة المعلوماتية



المرسوم رقم (212) لعام 2026‏

رئيس الجمهورية ‏

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.‏

وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ‏ولائحته ‏التنفيذية، وتعديلاتهما. ‏

‏ ‏

يرسم ما يلي:‏

المادة (1): تُحدث كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة حماة.‏

ب- تُضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات ‌‏المنصوص عليها في المادة الثانية الفقرة (و) من اللائحة ‌‏التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006م.‏

المادة (2): يُنشر هذا المرسوم، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.‏

أحمد الشرع ‏

رئيس الجمهورية العربية السورية