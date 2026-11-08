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مرسوم باعتبار عدد من الكليات في جامعة إدلب محدثة بدءاً من التاريخ ‏المذكور بجانبها

IMG 20250428 192316 398 مرسوم باعتبار عدد من الكليات في جامعة إدلب محدثة بدءاً من التاريخ ‏المذكور بجانبها
مبنى رئاسة الجمهورية العربية السورية-دمشق-سانا

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم ‏(210) لعام 2026‏، القاضي ‌‏باعتبار عددٍ من الكليات في جامعة إدلب محدثة بدءاً من التاريخ ‏المذكور بجانب كل كلية.‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏
المرسوم رقم (210) لعام 2026‏
رئيس الجمهورية ‏
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.‏
وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولائحته ‏التنفيذية، وتعديلاتهما.‏
وعلى أحكام المرسوم رقم (193) لعام 2025.‏
‏ ‏
‏ يرسم ما يلي:‏

المادة (1): تعد الكليات التالية في جامعة إدلب محدثة اعتباراً من التاريخ ‏المذكور بجانب كل منها.‏

المادة (2): تُضاف الفقرة / و/ إلى المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون ‏تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم (250) لعام 2006، لتصبح على ‏النحو الآتي: ‏

‏1- كلية الطب البشري 16-9-2015 ‌‏

2- كلية طب الأسنان 6-8-2016‏ ‌‏

3- كلية الصيدلة 16-9-2015 ‏ ‌‏

4- كلية العلوم الصحية: (تخدير- التحليل المخبري – التمريض – الطوارئ) 3-8-2021‏
‏5- كلية الطب البيطري 16-9-2015‏

‌‏6- كلية الهندسة المعلوماتية 8-7-2018

‏7- كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية 30-8-2015 ‏ ‌‏- الهندسة الكهربائية: (القدرة الكهربائية – الاتصالات والإلكترون)‏.
‏- الهندسة الميكانيكية: (الميكاترونكس – الميكانيك العام)‏.
‏8- كلية الهندسة المدنية 30-8-2015

‏9- كلية الهندسة المعمارية 6-7-2021
‏10- كلية الهندسة الزراعية 2-8-2015
‏11- كلية العلوم: (رياضيات- فيزياء – كيمياء – علم الأحياء) 2-8-2015
‏12- كلية العلوم السياسية 2022-2023
‏13- كلية التربية (معلم صف – إرشاد نفسي) 02-8-2015

14- كلية التربية الثانية في الدانا: (معلم صف) 6-9-2020

15- كلية الآداب والعلوم الإنسانية: (لغة عربية – لغة إنكليزية – جغرافيا ‌‏- تاريخ – لغة فرنسية) 2-8-2015
‏16- كلية الآداب الثانية في الدانا: (لغة عربية – لغة إنكليزية) 6-9-2020

17- كلية الاقتصاد والإدارة 2-8-2015
‏18- كلية الاقتصاد والإدارة الثانية في الدانا 6-9-2020
‏19- كلية التربية والرياضة 7-9-2024
‏20- كلية الشريعة والحقوق 16-9-2015
‏21- كلية الشريعة 16-9-2015
‏22- كلية الشريعة الثانية في الدانا 7-9-2024
‏23- كلية الحقوق 26-2-2026
‏24- المعهد العالي للغات 7-9-2024

المادة (3): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.‏

أحمد الشرع ‏
رئيس الجمهورية العربية السورية

photo 1 2026 11 08 14 58 47 مرسوم باعتبار عدد من الكليات في جامعة إدلب محدثة بدءاً من التاريخ ‏المذكور بجانبها
photo 2 2026 11 08 14 58 47 مرسوم باعتبار عدد من الكليات في جامعة إدلب محدثة بدءاً من التاريخ ‏المذكور بجانبها
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