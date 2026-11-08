مرسوم باعتبار عدد من الكليات في جامعة إدلب محدثة بدءاً من التاريخ ‏المذكور بجانبها

دمشق-سانا
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (210) لعام 2026، القاضي باعتبار عددٍ من الكليات في جامعة إدلب محدثة بدءاً من التاريخ المذكور بجانب كل كلية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (210) لعام 2026
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.
وعلى أحكام المرسوم رقم (193) لعام 2025.
يرسم ما يلي:
المادة (1): تعد الكليات التالية في جامعة إدلب محدثة اعتباراً من التاريخ المذكور بجانب كل منها.
المادة (2): تُضاف الفقرة / و/ إلى المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم (250) لعام 2006، لتصبح على النحو الآتي:
1- كلية الطب البشري 16-9-2015
2- كلية طب الأسنان 6-8-2016
3- كلية الصيدلة 16-9-2015
4- كلية العلوم الصحية: (تخدير- التحليل المخبري – التمريض – الطوارئ) 3-8-2021
5- كلية الطب البيطري 16-9-2015
6- كلية الهندسة المعلوماتية 8-7-2018
7- كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية 30-8-2015 - الهندسة الكهربائية: (القدرة الكهربائية – الاتصالات والإلكترون).
- الهندسة الميكانيكية: (الميكاترونكس – الميكانيك العام).
8- كلية الهندسة المدنية 30-8-2015
9- كلية الهندسة المعمارية 6-7-2021
10- كلية الهندسة الزراعية 2-8-2015
11- كلية العلوم: (رياضيات- فيزياء – كيمياء – علم الأحياء) 2-8-2015
12- كلية العلوم السياسية 2022-2023
13- كلية التربية (معلم صف – إرشاد نفسي) 02-8-2015
14- كلية التربية الثانية في الدانا: (معلم صف) 6-9-2020
15- كلية الآداب والعلوم الإنسانية: (لغة عربية – لغة إنكليزية – جغرافيا - تاريخ – لغة فرنسية) 2-8-2015
16- كلية الآداب الثانية في الدانا: (لغة عربية – لغة إنكليزية) 6-9-2020
17- كلية الاقتصاد والإدارة 2-8-2015
18- كلية الاقتصاد والإدارة الثانية في الدانا 6-9-2020
19- كلية التربية والرياضة 7-9-2024
20- كلية الشريعة والحقوق 16-9-2015
21- كلية الشريعة 16-9-2015
22- كلية الشريعة الثانية في الدانا 7-9-2024
23- كلية الحقوق 26-2-2026
24- المعهد العالي للغات 7-9-2024
المادة (3): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية