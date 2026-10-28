الرئيس الشرع يبحث مع الزيدي سبل تعزيز العلاقات ‏الثنائية ‏والمستجدات الإقليمية والدولية

دمشق-سانا
التقى الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي والوفد المرافق له.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
حضر اللقاء من الجانب السوري وزراء الخارجية والمغتربين والعدل والطاقة والمالية، ومن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد ووزراء الخارجية والمالية والنفط والعدل وعدد من المسؤولين.
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الشرع رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي.