الرئيس الشرع يبحث مع الزيدي سبل تعزيز العلاقات ‏الثنائية ‏والمستجدات الإقليمية والدولية

دمشق-سانا

التقى الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق اليوم ‌‏الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي ‏والوفد ‏المرافق له‎.‎

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين ‏البلدين ‏الشقيقين، وتطوير التعاون الأمني والاقتصادي ‏والتجاري، إلى ‏جانب مناقشة المستجدات الإقليمية ‏والدولية، وعدد من القضايا ‏ذات الاهتمام المشترك، بما ‏يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في ‏ترسيخ الأمن ‏والاستقرار في المنطقة‎.‎

حضر اللقاء من الجانب السوري وزراء الخارجية ‏والمغتربين ‏والعدل والطاقة والمالية، ومن الجانب ‏العراقي نائب رئيس ‏مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد ‏ووزراء الخارجية والمالية ‏والنفط والعدل وعدد من ‏المسؤولين‎.‎

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الشرع رئيس ‌‏الوزراء العراقي والوفد المرافق له في مطار دمشق ‌‏الدولي.