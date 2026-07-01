الرئيس الشرع يبحث هاتفياً مع أمير قطر تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

دمشق-سانا

بحث الرئيس أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ‏ثاني اليوم الأربعاء، العلاقات الأخوية بين البلدين، وآفاق تعزيز التعاون المشترك وسبل ‏دعمها وتنميتها، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.‏

كما جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما مستجدات مسار المفاوضات ‏بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين، والجهود ‏المبذولة للدفع بالحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.‏

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الإقليمية ‏والدولية الرامية إلى تعزيز التهدئة، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، بما يحقق ‏مصالح شعوبها.‏