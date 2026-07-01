الرئيس الشرع يبحث هاتفياً مع أمير قطر تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

دمشق-سانا
بحث الرئيس أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء، العلاقات الأخوية بين البلدين، وآفاق تعزيز التعاون المشترك وسبل دعمها وتنميتها، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
كما جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين، والجهود المبذولة للدفع بالحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز التهدئة، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، بما يحقق مصالح شعوبها.