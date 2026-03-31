الرئيس الشرع يلتقي وفداً من أبناء الجالية السورية في لندن

لندن-سانا

التقى الرئيس أحمد الشرع، والوفد المرافق، على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، وفداً من أبناء الجالية السورية في لندن.

وأكد الرئيس الشرع أهمية دور السوريين بالخارج في نقل الصورة الحقيقية عن بلدهم ودعم قضاياه العادلة في المجتمعات التي يقيمون فيها، مشيداً بجهودهم الوطنية واعتزازهم بوطنهم الأم.

كما استمع إلى مداخلات ومقترحات الحضور، مؤكداً حرصه على تعزيز الحوار والتواصل معهم.

وفي وقت سابق اليوم التقى الرئيس الشرع، في إطار زيارته إلى المملكة المتحدة، مع كبار المسؤولين، وممثلين عن كبرى الشركات البريطانية ورجال الأعمال البريطانيين والسوريين، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وتطوير التعاون في مجالات التنمية والاستثمار.