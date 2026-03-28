الرئيس الشرع يزور ألمانيا والمملكة المتحدة الإثنين والثلاثاء المقبلين

دمشق-سانا

يُجري الرئيس أحمد الشرع زيارة رسمية إلى كلٍّ من جمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وذكرت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية لـ سانا أن “الرئيس الشرع سيلتقي خلال الزيارة كبارَ المسؤولين في البلدين لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات”.

وتشهد العلاقات السورية الألمانية تعاوناً متواصلاً في مختلف المجالات منذ تحرير البلاد في الثامن من كانون الأول 2024 وسقوط النظام البائد حيث أعادت ألمانيا افتتاح سفارتها بدمشق في 25 آذار من العام الماضي بعد إغلاق دام 13 عاماً.

كما استؤنفت العلاقات السورية البريطانية عقب التحرير حيث استقبل الرئيس الشرع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي بدمشق في 5 تموز الماضي، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافةً إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة في 12 تشرين الثاني الماضي، التقى خلالها عدداً من المسؤولين البريطانيين لبحث آفاق تطوير العلاقات السورية البريطانية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، كما رفع العلم السوري فوق السفارة السورية في لندن إيذاناً باستئناف عملها الرسمي بعد إغلاق استمر 14 عاماً.

يذكر أن سوريا أعادت افتتاح سفارتها في ألمانيا بتعيين قائم بالأعمال في برلين، كما افتتحت القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة بون، وذلك ضمن النهج المنفتح مع الجميع الذي انتهجته الدبلوماسية السورية منذ اليوم الأول للتحرير، لتغيير صورة سوريا في الخارج.