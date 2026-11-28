برلين-سانا

نظّم منتدى مورس للسياسات اليوم السبت جلسة حوارية في العاصمة الألمانية برلين بعنوان «سوريا.. بناء الجسور من الكونغرس إلى البوندستاغ»، بمشاركة عدد من أبناء الجالية السورية، وحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري، والمستشار في السفارة محمد رشيد يحيى.

وتناولت الجلسة دور الجاليات السورية في تعزيز التواصل مع المؤسسات السياسية والتشريعية في بلدان إقامتها، وسبل الاستفادة من التجارب المشتركة لأبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، إلى جانب بحث آليات تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم المصالح السورية وتعزيز حضور القضايا السورية في الأوساط السياسية وصنع القرار.