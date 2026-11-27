مكة المكرمة-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقرات وزارة الداخلية في مدينة الحسكة، مؤكدة تضامنها مع سوريا ورفضها للإرهاب بجميع أشكاله.



وجدّد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيان للأمانة العامة للرابطة نُشر على منصة «إكس» اليوم الخميس، التأكيد على موقف الرابطة الرافض والمدين للعنف والإرهاب بكل أشكاله وذرائعه.



كما جدد العيسى التأكيد على تضامن رابطة العالم الإسلامي مع سوريا حكومةً وشعباً في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، متقدماً بخالص التعازي والمواساة إلى ذوي الشهداء والشعب السوري، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.



وكان عنصران من قوى الأمن الداخلي استشهدا، وأصيب خمسة آخرون جراء هجوم إرهابي استهدف أمس الأربعاء مقراً لوزارة الداخلية في حي المشيرفة غربي مدينة الحسكة باستخدام أربع دراجات نارية.



وأشار قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد مروان العلي إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الهجوم نفذته خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وأسفر أيضاً عن مقتل أربعة من أفرادها.