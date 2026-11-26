الدوحة-سانا‏

تعمل وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على إعداد استراتيجية وطنية للأمن ‏السيبراني وتطوير التشريعات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية وحماية البيانات ‏الشخصية، في إطار جهودها لإعادة بناء البنية الرقمية في سوريا وفق أسس حديثة ‏وآمنة.

وأوضح مدير عام الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات شحادة الإبراهيم، الذي يرأس الوفد ‏السوري المشارك في أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس وزراء الأمن السيبراني ‏العرب، المنعقدة في ‏العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس، في كلمة له أن الوزارة تعمل على ‏إعادة بناء البنية الرقمية في سوريا من خلال مشاريع إقليمية ومحلية، أبرزها مشروع ‌‏”سيلك لينك”، ومشروع “برق نت” المحلي، والمشغل الخلوي الجديد، انطلاقاً من ‏قناعة بأن التحول الرقمي لا يحقق أهدافه ما لم يكن محصناً وآمناً.

وأشار الإبراهيم إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن ‏السيبراني، مع الحرص على مواءمتها مع الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني ‏والدليل الاسترشادي المطروح على جدول أعمال المجلس، إلى جانب العمل على ‏تعديل قانون الجريمة الإلكترونية وتطوير قانون حماية البيانات الشخصية.

وأكد الإبراهيم تأييد سوريا الكامل للمبادرات المدرجة على جدول أعمال الدورة ‏الثالثة، وتطلعها إلى المشاركة الفاعلة فيها، ولا سيما منصة مشاركة معلومات ‏التهديدات السيبرانية، وإدارة الاعتماد الاستراتيجي على التقنيات الحرجة، وخارطة ‏الطريق لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي.

وشدد على أن الاستثمار في العنصر البشري يظل الأولوية القصوى، لأن التقنية ‏وحدها لا تكفي لتحقيق الحماية، مرحباً بالبرنامج العربي لرفع القدرات البشرية، ‏ومعرباً عن تطلع سوريا إلى أن يكون لشبابها نصيب فاعل فيه.

وجدد الإبراهيم دعوة سوريا لاستضافة إحدى الدورات المقبلة لمجلس وزراء الأمن ‏السيبراني العرب في العاصمة دمشق، لتكون شاهداً على مرحلة البناء في سوريا ‏الجديدة.‏

وكانت دولة قطر استضافت، في وقت سابق اليوم، الدورة العادية الثالثة لمجلس ‏وزراء الأمن السيبراني العرب في العاصمة الدوحة، بمشاركة ممثلي الدول العربية، ‏لبحث سبل تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، وتطوير آليات تبادل ‏المعلومات والخبرات، وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات الإلكترونية وحماية البنية ‏التحتية الرقمية.