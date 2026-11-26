الدوحة-سانا
تعمل وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على إعداد استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتطوير التشريعات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، في إطار جهودها لإعادة بناء البنية الرقمية في سوريا وفق أسس حديثة وآمنة.
وأوضح مدير عام الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات شحادة الإبراهيم، الذي يرأس الوفد السوري المشارك في أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس، في كلمة له أن الوزارة تعمل على إعادة بناء البنية الرقمية في سوريا من خلال مشاريع إقليمية ومحلية، أبرزها مشروع ”سيلك لينك”، ومشروع “برق نت” المحلي، والمشغل الخلوي الجديد، انطلاقاً من قناعة بأن التحول الرقمي لا يحقق أهدافه ما لم يكن محصناً وآمناً.
وأشار الإبراهيم إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، مع الحرص على مواءمتها مع الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني والدليل الاسترشادي المطروح على جدول أعمال المجلس، إلى جانب العمل على تعديل قانون الجريمة الإلكترونية وتطوير قانون حماية البيانات الشخصية.
وأكد الإبراهيم تأييد سوريا الكامل للمبادرات المدرجة على جدول أعمال الدورة الثالثة، وتطلعها إلى المشاركة الفاعلة فيها، ولا سيما منصة مشاركة معلومات التهديدات السيبرانية، وإدارة الاعتماد الاستراتيجي على التقنيات الحرجة، وخارطة الطريق لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي.
وشدد على أن الاستثمار في العنصر البشري يظل الأولوية القصوى، لأن التقنية وحدها لا تكفي لتحقيق الحماية، مرحباً بالبرنامج العربي لرفع القدرات البشرية، ومعرباً عن تطلع سوريا إلى أن يكون لشبابها نصيب فاعل فيه.
وجدد الإبراهيم دعوة سوريا لاستضافة إحدى الدورات المقبلة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في العاصمة دمشق، لتكون شاهداً على مرحلة البناء في سوريا الجديدة.
وكانت دولة قطر استضافت، في وقت سابق اليوم، الدورة العادية الثالثة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في العاصمة الدوحة، بمشاركة ممثلي الدول العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، وتطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات الإلكترونية وحماية البنية التحتية الرقمية.