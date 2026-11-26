أبو ظبي-سانا
أدانت الإمارات، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقرات وزارة الداخلية في مدينة الحسكة، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته على منصة “إكس”، إن دولة الإمارات تستنكر بشدة هذه الأعمال الإرهابية، وترفض جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وأعربت الوزارة عن تضامن الإمارات مع سوريا وشعبها إثر الهجوم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وكان عنصران من قوى الأمن الداخلي استشهدا وأصيب خمسة آخرون جراء هجوم إرهابي استهدف أمس مقراً لوزارة الداخلية في حي المشيرفة غربي مدينة الحسكة، باستخدام أربع دراجات نارية.
وأشار قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد مروان العلي إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الهجوم نفذته خلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي.