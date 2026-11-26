أبو ظبي-سانا‏

أدانت الإمارات، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقرات وزارة ‏الداخلية في مدينة الحسكة، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا.‏

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته على منصة “إكس”، إن دولة ‏الإمارات تستنكر بشدة هذه الأعمال الإرهابية، وترفض جميع أشكال العنف والإرهاب ‏التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.‏

وأعربت الوزارة عن تضامن الإمارات مع سوريا وشعبها إثر الهجوم، متمنية الشفاء ‏العاجل للمصابين.

وكان عنصران من قوى الأمن الداخلي استشهدا وأصيب خمسة آخرون جراء هجوم ‏إرهابي استهدف أمس مقراً لوزارة الداخلية في حي المشيرفة غربي مدينة الحسكة، ‏باستخدام أربع دراجات نارية. ‏

وأشار قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد مروان العلي إلى أن التحقيقات ‏الأولية ‏أظهرت أن الهجوم نفذته خلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي.‏