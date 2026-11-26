الدوحة-سانا

أدانت دولة قطر، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقرات وزارة الداخلية في مدينة الحسكة، وأدى إلى استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة خمسة آخرين، مجددةً تضامنها مع سوريا ودعمها كلّ ما من شأنه الحفاظ على الأمن وترسيخ الاستقرار.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته عبر منصة (إكس): إن دولة قطر تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف أحد المقرات التابعة لوزارة الداخلية في مدينة الحسكة، معربةً عن رفضها العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب.

وأكدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار، كما أعربت عن تعازيها لذوي الضحيتين، ولحكومة سوريا وشعبها، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان عنصران من قوى الأمن الداخلي استشهدا وأصيب خمسة آخرون، جراء هجوم إرهابي استهدف أمس مقراً لوزارة الداخلية في حي المشيرفة غربي مدينة الحسكة باستخدام أربع دراجات نارية، وفق ما أفاد به قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد مروان العلي، الذي أشار إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الهجوم نفذته خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي، عبر قناتها على تلغرام، أن الاشتباكات مع المهاجمين الأربعة أسفرت عن مقتل اثنين منهم، فيما فجّر الاثنان الآخران نفسيهما.