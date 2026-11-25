بروكسل-سانا‏

أشادت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس بالجهود ‏التي تبذلها سوريا للتخلص من بقايا الأسلحة الكيميائية غير المعلنة وغير القانونية التي خلّفها ‏النظام البائد، مؤكدة أن إزالة هذه المخزونات ستجعل العالم أكثر أمناً.‏

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وقالت كالاس في بيان اليوم الأربعاء بمناسبة إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية نشر ‏على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي: إن مئات السوريين قضوا جراء الهجمات بالكلور ‏والسارين التي نفذها النظام البائد، مشددة على ضرورة تكريم الضحايا والناجين، والعمل على ‏منع استخدام هذه الأسلحة تحت أي ظرف.‏

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وأكدت كالاس أن الأسلحة الكيميائية محظورة بموجب القانون الدولي، وأن آثارها المباشرة ‏والممتدة تنتهك حقوق الإنسان وتخلّف تداعيات مدمرة على حياة الأفراد، مشيرة إلى أن اتفاقية ‏حظر الأسلحة الكيميائية تمثل الركيزة الأساسية للجهود الدولية الرامية إلى منع استخدامها ‏والقضاء عليها.‏

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وجددت دعم الاتحاد الأوروبي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة مواصلة التصدي ‏لاستخدام هذه الأسلحة من خلال نظام العقوبات الأوروبي المستقل، واعتبرت أنها تشكل تهديداً ‏خطيراً للسلم والأمن الدوليين.‏

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وكانت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور قد أشادت أمس الثلاثاء ‏بالتعاون مع الحكومة السورية والجهود التي تبذلها لمعالجة إرث البرنامج الكيميائي للنظام البائد، ‏معلنة أن فرق المنظمة تحققت في آب الماضي من التدمير النهائي لـ42 قنبلة جوية كيميائية ‏غير معلن عنها سابقاً، عُثر عليها في سوريا، في خطوة وصفتها بأنها تجسيد لنجاح العمل ‏متعدد الأطراف على أرض الواقع.‏