بروكسل-سانا
أشادت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس بالجهود التي تبذلها سوريا للتخلص من بقايا الأسلحة الكيميائية غير المعلنة وغير القانونية التي خلّفها النظام البائد، مؤكدة أن إزالة هذه المخزونات ستجعل العالم أكثر أمناً.
وقالت كالاس في بيان اليوم الأربعاء بمناسبة إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية نشر على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي: إن مئات السوريين قضوا جراء الهجمات بالكلور والسارين التي نفذها النظام البائد، مشددة على ضرورة تكريم الضحايا والناجين، والعمل على منع استخدام هذه الأسلحة تحت أي ظرف.
وأكدت كالاس أن الأسلحة الكيميائية محظورة بموجب القانون الدولي، وأن آثارها المباشرة والممتدة تنتهك حقوق الإنسان وتخلّف تداعيات مدمرة على حياة الأفراد، مشيرة إلى أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تمثل الركيزة الأساسية للجهود الدولية الرامية إلى منع استخدامها والقضاء عليها.
وجددت دعم الاتحاد الأوروبي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة مواصلة التصدي لاستخدام هذه الأسلحة من خلال نظام العقوبات الأوروبي المستقل، واعتبرت أنها تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.
وكانت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور قد أشادت أمس الثلاثاء بالتعاون مع الحكومة السورية والجهود التي تبذلها لمعالجة إرث البرنامج الكيميائي للنظام البائد، معلنة أن فرق المنظمة تحققت في آب الماضي من التدمير النهائي لـ42 قنبلة جوية كيميائية غير معلن عنها سابقاً، عُثر عليها في سوريا، في خطوة وصفتها بأنها تجسيد لنجاح العمل متعدد الأطراف على أرض الواقع.