فيينا-سانا
حذرت دولة قطر اليوم الجمعة، من خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية واعتداءاته المتواصلة في المنطقة، مؤكدةً أن مواصلة إسرائيل انتهاك القانون الدولي والإفلات من المساءلة يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في منشور على منصة “إكس”: “إن ذلك جاء في كلمة سفير دولة قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، جاسم يعقوب الحمادي، أمام الدورة الحالية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة في فيينا”.
انتهاكات إسرائيلية ومطالب بالمساءلة
وأشار الحمادي إلى استمرار إسرائيل في احتلال مزيد من الأراضي السورية وأجزاء من الأراضي اللبنانية، إلى جانب الجرائم التي يرتكبها جيشها في قطاع غزة، وأعمال العنف والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية التي ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال.
وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً إزاء هذه الممارسات، التي تضع الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العدل والإنصاف أمام اختبار كبير، مطالباً بالعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وفق حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة.
تضامن قطري مع السعودية
وفي سياق الأمن الإقليمي، أدان الحمادي اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية، واصفاً إياها بأنها “سلوك عدواني مشين وانتهاك صارخ” لسيادة المملكة والقانون الدولي.
وأكد أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي، مجدداً تضامن قطر الكامل معها ودعمها للإجراءات المشروعة التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها، وداعياً إلى وقف الاعتداءات وحل الأزمة اليمنية بالحوار والوسائل الدبلوماسية.
إدانة الهجمات الإيرانية
كما أدان الحمادي استمرار الهجمات الإيرانية على الدول العربية، وآخرها الهجمات التي طالت الكويت والبحرين خلال الأيام الماضية، معتبراً أنها انتهاك لسيادة الدول وسلامة أراضيها وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وجدد تأكيد تضامن قطر مع الكويت والبحرين ودعمها للإجراءات التي تتخذانها لصون أمنهما وسيادتهما.
وفي السابع عشر من الشهر الجاري، أدانت سوريا استمرار التوغلات الإسرائيلية في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات بحق المدنيين، معتبرة أنها تشكل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن السكان وسلامتهم.
وطالبت سوريا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الممارسات ومنع تكرارها، مؤكدة تمسكها بحقها في ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، ومطالبتها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب السوري.