فيينا-سانا‏

حذرت دولة قطر اليوم الجمعة، من خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي ‏السورية واعتداءاته المتواصلة في المنطقة، مؤكدةً أن مواصلة إسرائيل انتهاك القانون ‏الدولي والإفلات من المساءلة يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في منشور على منصة “إكس”: “إن ذلك جاء في ‏كلمة سفير دولة قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ‏في فيينا، جاسم يعقوب الحمادي، أمام الدورة الحالية لمجلس محافظي الوكالة الدولية ‏للطاقة الذرية، المنعقدة في فيينا”.

انتهاكات إسرائيلية ومطالب بالمساءلة

وأشار الحمادي إلى استمرار إسرائيل في احتلال مزيد من الأراضي السورية وأجزاء ‏من الأراضي اللبنانية، إلى جانب الجرائم التي يرتكبها جيشها في قطاع غزة، وأعمال ‏العنف والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية التي ينفذها المستوطنون بحماية ‏قوات الاحتلال.

وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً إزاء هذه الممارسات، التي ‏تضع الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العدل والإنصاف أمام ‏اختبار كبير، مطالباً بالعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من ‏حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وفق حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة.

تضامن قطري مع السعودية

وفي سياق الأمن الإقليمي، أدان الحمادي اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة ‏العربية السعودية، التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية، واصفاً إياها ‏بأنها “سلوك عدواني مشين وانتهاك صارخ” لسيادة المملكة والقانون الدولي.

وأكد أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون ‏الخليجي، مجدداً تضامن قطر الكامل معها ودعمها للإجراءات المشروعة التي تتخذها ‏للحفاظ على أمنها وسيادتها، وداعياً إلى وقف الاعتداءات وحل الأزمة اليمنية بالحوار ‏والوسائل الدبلوماسية.

إدانة الهجمات الإيرانية

كما أدان الحمادي استمرار الهجمات الإيرانية على الدول العربية، وآخرها الهجمات ‏التي طالت الكويت والبحرين خلال الأيام الماضية، معتبراً أنها انتهاك لسيادة الدول ‏وسلامة أراضيها وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وجدد تأكيد تضامن قطر مع الكويت والبحرين ودعمها للإجراءات التي تتخذانها ‏لصون أمنهما وسيادتهما.

وفي السابع عشر من الشهر الجاري، أدانت سوريا استمرار التوغلات الإسرائيلية في ‏أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات بحق ‏المدنيين، معتبرة أنها تشكل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن السكان ‏وسلامتهم.



وطالبت سوريا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الممارسات ومنع ‏تكرارها، مؤكدة تمسكها بحقها في ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، ومطالبتها ‏بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب السوري.