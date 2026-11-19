‏دمشق-سانا‏

رحّب وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني باعتماد اللجنة الرابعة للجمعية ‏العامة للأمم المتحدة قرار الجولان السوري المحتل، بتأييد 149 دولة، بزيادة ثلاثة ‏أصوات مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن ذلك تأكيد دولي متجدد على حقوق ‏سوريا السيادية الثابتة، ‏وعلى أن الاحتلال لا يمنح شرعية ولا يُسقط حقاً.‏

وقال الشيباني اليوم الخميس في تدوينة على منصة “إكس”: نثمّن مواقف الدول ‏الداعمة وجهود المجموعة العربية في تحقيق هذا الإنجاز ‏الدبلوماسي، ونؤكد أن سوريا ‏الجديدة تمد يدها للشراكة والسلام والاستقرار، ولن تفرّط ‏بشبر من أرضها أو بحق من ‏حقوق شعبها.‏

‏ وأضاف: سنبقى متمسكين بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن ‌‏‌‏497، وباتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وصولاً إلى استعادة كامل حقوقنا الوطنية، ‌‏وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها.‏

واعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم قراراً بشأن الجولان ‏السوري المحتل، قُدّم باسم جميع دول المجموعة العربية، وحظي بتأييد 149 دولة.‏

وعقب التصويت، ألقى المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة، ‏السفير إبراهيم علبي، بياناً شكر فيه الدول التي صوّتت لصالح القرار، مؤكداً أن ‏تصويتها يجسد احترام القانون الدولي ورفض الاحتلال وضم الأراضي بالأفعال لا ‏بالأقوال، ومشدداً على أن سوريا ستواصل الوفاء بالتزاماتها، دون التفريط بحقوق ‏السوريين الثابتة والراسخة.‏