دمشق-سانا
رحّب وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني باعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الجولان السوري المحتل، بتأييد 149 دولة، بزيادة ثلاثة أصوات مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن ذلك تأكيد دولي متجدد على حقوق سوريا السيادية الثابتة، وعلى أن الاحتلال لا يمنح شرعية ولا يُسقط حقاً.
وقال الشيباني اليوم الخميس في تدوينة على منصة “إكس”: نثمّن مواقف الدول الداعمة وجهود المجموعة العربية في تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي، ونؤكد أن سوريا الجديدة تمد يدها للشراكة والسلام والاستقرار، ولن تفرّط بشبر من أرضها أو بحق من حقوق شعبها.
وأضاف: سنبقى متمسكين بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 497، وباتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وصولاً إلى استعادة كامل حقوقنا الوطنية، وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
واعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم قراراً بشأن الجولان السوري المحتل، قُدّم باسم جميع دول المجموعة العربية، وحظي بتأييد 149 دولة.
وعقب التصويت، ألقى المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم علبي، بياناً شكر فيه الدول التي صوّتت لصالح القرار، مؤكداً أن تصويتها يجسد احترام القانون الدولي ورفض الاحتلال وضم الأراضي بالأفعال لا بالأقوال، ومشدداً على أن سوريا ستواصل الوفاء بالتزاماتها، دون التفريط بحقوق السوريين الثابتة والراسخة.