واشنطن-سانا

وصف المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق، ‏توماس باراك، أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق، بأنه خطوة ‏تاريخية لسوريا، مشيراً إلى إحراز سوريا والاتحاد الأوروبي تقدماً بالعمل على اتفاقية ‏تشمل التجارة والاستثمار والتعاون السياسي والمؤسسي.‏

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وقال باراك في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء: اجتمع وزير الخارجية ‏والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني صباح اليوم في دمشق وشركاء سوريا ‏الدوليون في إطار منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا، حيث أحرزت سوريا ‏والاتحاد الأوروبي تقدماً في العمل على اتفاقية جديدة تشمل التجارة، والاستثمار، ‏والتعاون السياسي والمؤسسي، وتُعد هذه خطوة تاريخية مع اقتراب سوريا من الذكرى ‏الثانية للتحرير.‏

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وتابع باراك: “سررتُ مساء اليوم باستضافة الوزير الشيباني في مقر إقامتي في أنقرة، ‏لإجراء نقاش صريح حول الأفكار والحلول المشتركة لمواجهة المتطلبات الإقليمية ‏الملحة”.‏

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وأعرب المبعوث الرئاسي الأمريكي عن تقديره الكبير للقيادة السورية وللرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب الذي أدرك قدراتها ومنحها الفرصة لإعادة سوريا إلى مكانتها ‏المرموقة في المنطقة.‏

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والتقى الوزير الشيباني، بوقت سابق اليوم، المبعوث باراك في العاصمة التركية ‏أنقرة، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات السورية – الأمريكية، وأكدا أهمية التنسيق ‏والتشاور المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

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وكان الوزير الشيباني، ‏والمفوضة الأوروبية ‏لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا ‏صباح اليوم، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ‏SPCF‏، بحضور كبار المسؤولين ‏من ‏جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات ‏بدمشق.‏