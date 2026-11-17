واشنطن-سانا
وصف المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق، توماس باراك، أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في دمشق، بأنه خطوة تاريخية لسوريا، مشيراً إلى إحراز سوريا والاتحاد الأوروبي تقدماً بالعمل على اتفاقية تشمل التجارة والاستثمار والتعاون السياسي والمؤسسي.
وقال باراك في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء: اجتمع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني صباح اليوم في دمشق وشركاء سوريا الدوليون في إطار منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا، حيث أحرزت سوريا والاتحاد الأوروبي تقدماً في العمل على اتفاقية جديدة تشمل التجارة، والاستثمار، والتعاون السياسي والمؤسسي، وتُعد هذه خطوة تاريخية مع اقتراب سوريا من الذكرى الثانية للتحرير.
وتابع باراك: “سررتُ مساء اليوم باستضافة الوزير الشيباني في مقر إقامتي في أنقرة، لإجراء نقاش صريح حول الأفكار والحلول المشتركة لمواجهة المتطلبات الإقليمية الملحة”.
وأعرب المبعوث الرئاسي الأمريكي عن تقديره الكبير للقيادة السورية وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أدرك قدراتها ومنحها الفرصة لإعادة سوريا إلى مكانتها المرموقة في المنطقة.
والتقى الوزير الشيباني، بوقت سابق اليوم، المبعوث باراك في العاصمة التركية أنقرة، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات السورية – الأمريكية، وأكدا أهمية التنسيق والتشاور المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان الوزير الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا صباح اليوم، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا SPCF، بحضور كبار المسؤولين من جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.