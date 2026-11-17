مونتريال-سانا

وقّعت سوريا ومصر اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون في مجال أمن الطيران، على هامش أعمال مؤتمر النقل الجوي السابع والدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، المنعقدين في مدينة مونتريال الكندية.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي لـ سانا أن معاون رئيس الهيئة سامح عرابي مثّل الجانب السوري في مراسم التوقيع، بينما مثّل الجانب المصري رئيس سلطة الطيران المدني سامح فوزي، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، ووزير الطيران المدني المصري سامح الحفني.

ووفق الهيئة يهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين في مجال أمن الطيران المدني، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية، وتطوير آليات العمل والإجراءات المتبعة، ما يسهم في رفع كفاءة منظومة أمن الطيران والارتقاء بمستويات الأمن وفق المعايير والممارسات الدولية المعتمدة.

الحصري: البروتوكول يعزِّز التعاون الفني وتبادل الخبرات

وفي تصريح لـ سانا أكد الحصري أن توقيع بروتوكول التعاون في مجال أمن الطيران المدني بين سوريا ومصر، يمثِّل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وخطوة عملية نحو توسيع مجالات العمل المشترك في قطاع الطيران المدني.

وأضاف: إن البروتوكول يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الفني وتبادل الخبرات، وتطوير آليات العمل والإجراءات المتبعة، ما يعزِّز كفاءة منظومة الطيران المدني في البلدين، ويواكب المعايير والممارسات الدولية المعتمدة.

وأوضح الحصري أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي الرامية إلى تعزيز الشراكات المؤسسية على المستويين الإقليمي والدولي، وتفعيل أطر التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، ما يدعم خطط تطوير قطاع الطيران المدني السوري، ويعزِّز تكامله مع منظومة الطيران المدني العالمية، ويرسّخ حضور سوريا في المحافل الدولية المتخصصة.

وكانت أعمال مؤتمر النقل الجوي السابع والدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) انطلقت أمس الإثنين، بمشاركة سوريا، في مدينة مونتريال الكندية، وتستمران حتى الـ 20 من تشرين الثاني الجاري.

يُذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) أعلنت في الـ 26 من تشرين الأول الماضي إلغاء العمل بكتابها الصادر في آذار عام 2013، بشأن سلامة الطائرات المدنية العاملة في إقليم معلومات الطيران لدمشق، وأبلغت الدول الأعضاء بذلك، في خطوة تمثّل تطوراً مهماً نحو تعزيز حركة الطيران الدولي وإعادة دمج الأجواء السورية ضمن شبكة الملاحة الجوية الدولية.