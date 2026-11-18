دمشق-سانا
التقت مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبط، اليوم الثلاثاء، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البلجيكية ديردر غوي، وذلك على هامش منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في دمشق.
وبحث الجانبان آفاق أولويات العمل المشترك في المجالات السياسية والتنموية، إلى جانب أولويات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا SPCF، بحضور كبار المسؤولين من جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.