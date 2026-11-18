دمشق-سانا

التقت مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبط، ‌‏اليوم الثلاثاء، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية ‌‏البلجيكية ديردر غوي، وذلك على هامش منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في ‌‏دمشق.‏

وبحث الجانبان آفاق أولويات العمل المشترك في المجالات السياسية والتنموية، إلى ‌‏جانب أولويات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.‏

وكان وزير الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ‏والمفوضة الأوروبية ‏لشؤون ‌‏‌‏المتوسط ‌‏دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ‏SPCF‏، ‌‏‌‏بحضور كبار ‌‏المسؤولين من ‏جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات ‏بدمشق.‏