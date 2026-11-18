القاهرة-سانا
أدانت مصر بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، استمرار التوغلات الإسرائيلية في ريفي القنيطرة ودرعا وما يرافقها من اعتداءات متكررة بحق المدنيين، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها ولقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان على موقعها الرسمي: “إن مصر تؤكد رفضها الكامل للممارسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض الأمر الواقع بالقوة”، مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
ودعت الخارجية المصرية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكانت سوريا أدانت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، استمرار التوغلات الإسرائيلية في أرياف محافظتَي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات متكررة بحق المدنيين، الأمر الذي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن السكان وسلامتهم.