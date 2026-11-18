القاهرة-سانا‏

أدانت مصر بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، استمرار التوغلات الإسرائيلية في ريفي ‏القنيطرة ودرعا وما يرافقها من اعتداءات متكررة بحق المدنيين، مؤكدة أنها تشكل ‏انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها ولقواعد القانون الدولي ‏والقانون الدولي الإنساني.‏

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وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان على موقعها الرسمي: “إن مصر تؤكد ‏رفضها الكامل للممارسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض الأمر الواقع بالقوة”، مطالبة ‏سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها والالتزام ‏باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.‏

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ودعت الخارجية المصرية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع ‏بمسؤولياتهما لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تقوض جهود تحقيق ‏الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

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وكانت سوريا أدانت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، استمرار ‏التوغلات الإسرائيلية في أرياف محافظتَي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات ‏وتجاوزات متكررة بحق المدنيين، الأمر الذي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي ‏وتهديداً مباشراً لأمن السكان وسلامتهم.‏