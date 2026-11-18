دمشق-سانا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استمرار التوغلات الإسرائيلية في أرياف ‏محافظتَي القنيطرة ودرعا بالجنوب السوري، وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات متكررة بحق ‏المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، الأمر الذي يُعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي ‏والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً لأمن السكان وسلامتهم.‏

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن هذه الاعتداءات، إلى جانب الممارسات الرامية إلى ‏التضييق على الأهالي في أرزاقهم وأراضيهم ومصادر عيشهم، تمثل انتهاكاً سافراً لحقوق ‏السكان واعتداءً على حياتهم اليومية وسبل استقرارهم، وتندرج في سياق السياسات الإسرائيلية ‏الهادفة إلى فرض واقع غير شرعي بقوة السلاح.‏

وقالت الوزارة: تجدد الجمهورية العربية السورية تمسكها الثابت بسيادتها على كامل ترابها ‏الوطني، ورفضها القاطع لأي مساس بحرمة أراضيها أو بحقوق مواطنيها، مؤكدةً أن مواصلة ‏هذه الممارسات لن تغير من الحقائق القانونية والسيادية، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية على ‏الأراضي السورية.‏

وأضافت: تدعو الجمهورية العربية السورية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية ‏والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح وحازم لوضع حد للتوغلات والاستفزازات والاعتداءات ‏الإسرائيلية المتواصلة، وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي، محذرةً من أن التمادي في ‏هذه السياسات من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وتهديد فرص تحقيق ‏السلام فيها.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974، ‏من ‌‏‌‏خلال ‌‏توغلاتها المتكررة في ‌‏الجنوب ‏السوري، ومداهمة ‌‏منازل ‌‏‌‏المدنيين واعتقالهم، وتجريف ‌‏‌‏الأراضي، وتنفيذ ‏اعتداءات ‌‏‌‏‌‌‏بالقذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي ‏من ‌‏‌‏‌‏أراضيها، مؤكدةً ‌‌‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‌‏التي يتخذها ‏باطلة ‏وملغاة، ‌‏‌‌‏ولا يترتب عليها أي أثر ‌‌‏قانوني وفقاً ‏للقانون ‏الدولي، ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏كما ‏تدعو ‌‏‌‌‏المجتمع ‏الدولي إلى ‏الاضطلاع ‌‌‏بمسؤولياته وإلزام ‏إسرائيل ‌‏‌‌‏‌‏بالانسحاب ‏الكامل ‌‏من ‌‏‌‏الجنوب ‌‏السوري.‏